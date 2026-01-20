Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Украинцем интересуется «Тоттенхэм»
Лондонский «Тоттенхэм» серьезно заинтересовался вратарем мадридского «Реала» Андреем Луниным.
По информации TeamTalk, руководство «сливочных» уже определило четкую цену на украинца – около 30 миллионов евро. Именно за такую сумму клуб готов рассмотреть продажу голкипера, если он сам проявит желание сменить команду.
Лунин остается дублером Тибо Куртуа, однако в «Реале» высоко ценят его уровень. В «Тоттенхэме» же ищут усиление на позицию вратаря из-за нестабильной игры Гульельмо Викарио. Ожидается, что в случае трансфера украинец сразу станет основным голкипером команды Томаса Франка.
