  Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Испания
20 января 2026, 19:23
Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии

Украинцем интересуется «Тоттенхэм»

Реал определился с ценой на Андрея Лунина и сообщил ее клубу из Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Лондонский «Тоттенхэм» серьезно заинтересовался вратарем мадридского «Реала» Андреем Луниным.

По информации TeamTalk, руководство «сливочных» уже определило четкую цену на украинца – около 30 миллионов евро. Именно за такую сумму клуб готов рассмотреть продажу голкипера, если он сам проявит желание сменить команду.

Лунин остается дублером Тибо Куртуа, однако в «Реале» высоко ценят его уровень. В «Тоттенхэме» же ищут усиление на позицию вратаря из-за нестабильной игры Гульельмо Викарио. Ожидается, что в случае трансфера украинец сразу станет основным голкипером команды Томаса Франка.

Дмитрий Олийченко Источник: TeamTalk
