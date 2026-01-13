Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лунин уже знает, когда сыграет первый матч при новом тренере в Реале
Испания
13 января 2026, 07:02 |
Лунин уже знает, когда сыграет первый матч при новом тренере в Реале

Андрей выйдет на поле уже в среду в матче Кубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» официально объявил об увольнении главного тренера первой команды клуба Хаби Алонсо.

На место тренера руководство клуба назначило Альваро Арбелоа – тренера резервной команды мадридцев «Кастильи».

Следующий матч новоиспеченный наставник «бланкос» проведет уже в среду – это будет матч 1/8 финала Кубка Испании против «Альбасете».

Именно в этом матче ожидается выход на поле украинца Андрея Лунина, который со старта будет иметь возможность проявить себя при новом тренере.

В этом сезоне Лунин провел два матча, в которых пропустил пять голов.

По теме:
Куртуа обратился к Алонсо после его отставки из Реала
Стало известно, подпишет ли Реал новых игроков этой зимой
Цыганков провел 100 матчей за Жирону. Статистика украинского вингера
Хаби Алонсо чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид отставка Ла Лига Андрей Лунин Кубок Испании по футболу Альбасете
Дмитрий Олийченко Источник
Сообщить об ошибке

