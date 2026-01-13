Лунин уже знает, когда сыграет первый матч при новом тренере в Реале

Мадридский «Реал» официально объявил об увольнении главного тренера первой команды клуба Хаби Алонсо.

На место тренера руководство клуба назначило Альваро Арбелоа – тренера резервной команды мадридцев «Кастильи».

Следующий матч новоиспеченный наставник «бланкос» проведет уже в среду – это будет матч 1/8 финала Кубка Испании против «Альбасете».

Именно в этом матче ожидается выход на поле украинца Андрея Лунина, который со старта будет иметь возможность проявить себя при новом тренере.

В этом сезоне Лунин провел два матча, в которых пропустил пять голов.