Лунин уже знает, когда сыграет первый матч при новом тренере в Реале
Андрей выйдет на поле уже в среду в матче Кубка Испании
Мадридский «Реал» официально объявил об увольнении главного тренера первой команды клуба Хаби Алонсо.
На место тренера руководство клуба назначило Альваро Арбелоа – тренера резервной команды мадридцев «Кастильи».
Следующий матч новоиспеченный наставник «бланкос» проведет уже в среду – это будет матч 1/8 финала Кубка Испании против «Альбасете».
Именно в этом матче ожидается выход на поле украинца Андрея Лунина, который со старта будет иметь возможность проявить себя при новом тренере.
В этом сезоне Лунин провел два матча, в которых пропустил пять голов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем – не фанат зимней рыбалки
Илья провел все 90 минут в столичном дерби Франции и даже имел голевой шанс