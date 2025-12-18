Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сороки – в полуфинале. Ньюкасл с голом на 90+2 мин вырвал победу у Фулхэма
Кубок Английской лиги
Ньюкасл
17.12.2025 22:15 – FT 2 : 1
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 декабря 2025, 00:12 | Обновлено 18 декабря 2025, 01:19
61
0

Сороки – в полуфинале. Ньюкасл с голом на 90+2 мин вырвал победу у Фулхэма

У гостей 74 минуты на поле провел бразилец Кевин, экс-игрок Шахтера

18 декабря 2025, 00:12 | Обновлено 18 декабря 2025, 01:19
61
0
Сороки – в полуфинале. Ньюкасл с голом на 90+2 мин вырвал победу у Фулхэма
Getty Images/Global Images Ukraine

Ньюкасл пробился в полуфинал Кубка английской лиги, вырвав победу над Фулхэмом (2:1) благодаря голу на 90+2-й минуте.

Матч на Сент-Джеймс Парк был напряженным и равным. Хозяева открыли счет на 10-й минуте усилиями Йоана Висса, однако Фулхэм быстро отыгрался. На 16-й минуте отличился Саша Лукич после передачи Энтони Робинсона.

Развязка наступила в компенсированное время. После углового в исполнении Сандро Тонали полузащитник хозяев Льюис Майли выиграл борьбу в штрафной площади и ударом головой направил мяч под перекладину, принеся сорокам путевку в полуфинал (2:1).

У гостей 74 минуты на поле провел бразилец Кевин, экс-игрок Шахтера.

В полуфиналы Кубка лиги вышли: Челси, Ман Сити, Ньюкасл. Последнюю вакансию заполнит победитель матча Арсенал – Кристал Пэлас (23 декабря).

Кубок английской лиги

Четвертьфинал. 17 декабря 2025

Ньюкасл – Фулхэм – 2:1

Голы: Висса, 10, Майли, 90+2 – Лукич, 16

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Майли (Ньюкасл), асcист Сандро Тонали.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Саша Лукич (Фулхэм), асcист Энтони Робинсон.
10’
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Ньюкасл).
По теме:
Ньюкасл – Фулхэм – 2:1. Победный мяч на 90+2 мин. видео голов и обзор
Фаренсе – Бенфика – 0:2. Ассист и травма Судакова. Видео голов, обзор матча
Манчестер Сити – Брентфорд – 2:0. Шерки и Савиньо. Видео голов и обзор
Ньюкасл Фулхэм Кубок английской лиги по футболу Ньюкасл - Фулхэм Кевин (Лопес де Маседо) Йоан Висса Льюис Майли Саша Лукич Сандро Тонали Энтони Робинсон видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
Бокс | 17 декабря 2025, 01:47 7
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик

Теренс Кроуфорд повесил перчатки на гвоздь

Шахтер готов заплатить €3 млн за фулбека Хайдука и сборной Хорватии U-21
Футбол | 17 декабря 2025, 16:29 10
Шахтер готов заплатить €3 млн за фулбека Хайдука и сборной Хорватии U-21
Шахтер готов заплатить €3 млн за фулбека Хайдука и сборной Хорватии U-21

Шимун Хргович пребывает в фокусе внимания донецкого клуба

Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Футбол | 17.12.2025, 08:41
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
Футбол | 17.12.2025, 23:59
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Другие виды | 17.12.2025, 18:35
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
16.12.2025, 07:02 16
Футбол
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.12.2025, 00:18
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
16.12.2025, 08:53
Футзал
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
16.12.2025, 08:54 6
Футбол
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
16.12.2025, 06:51 1
Бокс
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
16.12.2025, 04:42 2
Бокс
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
17.12.2025, 08:12 1
Футбол
Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста
Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста
16.12.2025, 07:37 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем