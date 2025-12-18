Сороки – в полуфинале. Ньюкасл с голом на 90+2 мин вырвал победу у Фулхэма

Ньюкасл пробился в полуфинал Кубка английской лиги, вырвав победу над Фулхэмом (2:1) благодаря голу на 90+2-й минуте.

Матч на Сент-Джеймс Парк был напряженным и равным. Хозяева открыли счет на 10-й минуте усилиями Йоана Висса, однако Фулхэм быстро отыгрался. На 16-й минуте отличился Саша Лукич после передачи Энтони Робинсона.

Развязка наступила в компенсированное время. После углового в исполнении Сандро Тонали полузащитник хозяев Льюис Майли выиграл борьбу в штрафной площади и ударом головой направил мяч под перекладину, принеся сорокам путевку в полуфинал (2:1).

У гостей 74 минуты на поле провел бразилец Кевин, экс-игрок Шахтера.

В полуфиналы Кубка лиги вышли: Челси, Ман Сити, Ньюкасл. Последнюю вакансию заполнит победитель матча Арсенал – Кристал Пэлас (23 декабря).

Кубок английской лиги

Четвертьфинал. 17 декабря 2025

Ньюкасл – Фулхэм – 2:1

Голы: Висса, 10, Майли, 90+2 – Лукич, 16

