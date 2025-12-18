Ньюкасл – Фулхэм – 2:1. Победный мяч на 90+2 мин. видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка английской лиги
Ньюкасл пробился в полуфинал Кубка английской лиги, вырвав победу над Фулхэмом (2:1) благодаря голу на 90+2-й минуте.
Хозяева открыли счет на 10-й минуте усилиями Йоана Висса. На 16-й минуте Саша Лукич уравнял ситуацию после передачи Энтони Робинсона.
В компенсированное время после углового в исполнении Сандро Тонали хавбек хозяев Льюис Майли ударом головой принес сорокам путевку в полуфинал (2:1).
У гостей 74 минуты на поле провел бразилец Кевин, экс-игрок Шахтера.
Кубок английской лиги
Четвертьфинал. 17 декабря 2025
Ньюкасл – Фулхэм – 2:1
Голы: Висса, 10, Майли, 90+2 – Лукич, 16
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда страны террориста не будет допущена к турниру
Теренс Кроуфорд повесил перчатки на гвоздь