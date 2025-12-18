Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Ньюкасл – Фулхэм – 2:1. Победный мяч на 90+2 мин. видео голов и обзор
Кубок Английской лиги
Ньюкасл
17.12.2025 22:15 – FT 2 : 1
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 декабря 2025, 01:17 | Обновлено 18 декабря 2025, 01:19
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка английской лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Ньюкасл пробился в полуфинал Кубка английской лиги, вырвав победу над Фулхэмом (2:1) благодаря голу на 90+2-й минуте.

Хозяева открыли счет на 10-й минуте усилиями Йоана Висса. На 16-й минуте Саша Лукич уравнял ситуацию после передачи Энтони Робинсона.

В компенсированное время после углового в исполнении Сандро Тонали хавбек хозяев Льюис Майли ударом головой принес сорокам путевку в полуфинал (2:1).

У гостей 74 минуты на поле провел бразилец Кевин, экс-игрок Шахтера.

Кубок английской лиги

Четвертьфинал. 17 декабря 2025

Ньюкасл – Фулхэм – 2:1

Голы: Висса, 10, Майли, 90+2 – Лукич, 16

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Майли (Ньюкасл), асcист Сандро Тонали.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Саша Лукич (Фулхэм), асcист Энтони Робинсон.
10’
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Ньюкасл).
Ньюкасл Фулхэм Кубок английской лиги по футболу Сандро Тонали Саша Лукич Кевин (Лопес де Маседо) Йоан Висса Энтони Робинсон Льюис Майли
