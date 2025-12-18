Ньюкасл – Фулхэм – 2:1. Победный мяч на 90+2 мин. видео голов и обзор

Ньюкасл пробился в полуфинал Кубка английской лиги, вырвав победу над Фулхэмом (2:1) благодаря голу на 90+2-й минуте.

Хозяева открыли счет на 10-й минуте усилиями Йоана Висса. На 16-й минуте Саша Лукич уравнял ситуацию после передачи Энтони Робинсона.

В компенсированное время после углового в исполнении Сандро Тонали хавбек хозяев Льюис Майли ударом головой принес сорокам путевку в полуфинал (2:1).

У гостей 74 минуты на поле провел бразилец Кевин, экс-игрок Шахтера.

Кубок английской лиги

Четвертьфинал. 17 декабря 2025

Ньюкасл – Фулхэм – 2:1

Голы: Висса, 10, Майли, 90+2 – Лукич, 16

Видео голов и обзор матча