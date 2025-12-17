17 декабря в 22:15 состоится поединок 1/4 финала Кубка английской лиги.

Ньюкасл принимает Фулхэм на домашнем стадионе Сент-Джеймс Парк.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Днем ранее в стартовом четвертьфинальном поединке Челси обыграл Кардифф Сити (3:1) и вышел в полуфинал.

В других матчах 1/4 финала играют Ман Сити – Брентфорд (17 декабря), Арсенал – Кристал Пэлас (23 декабря).

Ньюкасл – Фулхэм. 1/4 финала Кубка английской лиги. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports+

Стартовые составы