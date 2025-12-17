Ньюкасл – Фулхэм. 1/4 финала Кубка английской лиги. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 17 декабря в 22:15 матч 1/4 финала Кубка английской лиги
17 декабря в 22:15 состоится поединок 1/4 финала Кубка английской лиги.
Ньюкасл принимает Фулхэм на домашнем стадионе Сент-Джеймс Парк.
Днем ранее в стартовом четвертьфинальном поединке Челси обыграл Кардифф Сити (3:1) и вышел в полуфинал.
В других матчах 1/4 финала играют Ман Сити – Брентфорд (17 декабря), Арсенал – Кристал Пэлас (23 декабря).
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports+
Стартовые составы
События матча
