17 декабря на Сент-Джеймс Парк пройдет матч 1/4 финала Кубка Лиги Англии, в котором Ньюкасл Юнайтед встретится с Фулхэмом. Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.

Ньюкасл Юнайтед

Команда в прошлом сезоне как раз и стала обладателем трофея в этом турнире. И это ее первый титул за очень долгое время. Ну, а закончили 2024/2025 новым заметным успехом: в упорнейшей борьбе с Астон Виллой, при итоговом равенстве очков, но все-таки заняли там пятое место - а оно отправило в Лигу чемпионов.

В отличие от предыдущего такого опыта, на этот раз Хау со своими подопечными оказались лучше готовы к международному турниру, и очки в нем набирают бойко. Но в АПЛ при этом был спад. И, при определенном прогрессе ближе к зиме, и сейчас осечки случаются. В том числе в прошлом туре уступили старому врагу, Сандерленду, еще и из-за автогола Вольтемаде. Казалось бы, в таких условиях не до еще одного турнира. Но нет, в 1/8 финала там обыграли Тоттенхэм.

Фулхэм

Клуб приглашал Марку Силву на тренерский пост, когда был в Чемпионшипе. В принципе, подобным образом начиналась тут и история его предшественников, и выход в АПЛ с первого места тоже воспринимался как достаточно стандартное выполнение обязательной задачи. Вот только у португальца получилось уже на более высоком уровне удерживать подопечных сезон за сезоном. Вот и прошлый чемпионат принес комфортные 54 очка и солидную одиннадцатую позицию.

На этом фоне сейчас можно говорить об определенном спаде. Только за счет 3:2 в прошлом туре с явным аутсайдером, Бернли, столичная команда наконец-то набрала 20 очков. Но тем важнее для нее попробовать себя проявить где-то еще, и почему бы не в Кубке Лиги, где уже достигнуто четвертьфинала? Пусть и при очень удобных соперниках.

Статистика личных встреч

После шести побед кряду, в прошлом сезоне, Ньюкасл проиграл дважды кряду. Но в октябре на этом же стадионе хозяева снова победили, 2:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают хозяев арены фаворитом. Согласимся и поставим на их победу (коэффициент - 1,77).