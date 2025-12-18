Динамо проиграло конкуренцию Металлисту 1925 за подписание украинца
Киевляне летом могли подписать Артема Шабанова
Киевское «Динамо» проявляло интерес к своему бывшему воспитаннику Артему Шабанову, который покинул клуб еще в 2021 году. По информации журналиста Виктора Вацко, прошлым летом столичный клуб рассматривал возможность возвращения защитника после завершения его контракта с «Александрией».
Впрочем, киевляне не смогли выиграть конкуренцию за подписание футболиста — Шабанов выбрал харьковский «Металлист 1925». В нынешнем сезоне 32-летний защитник провел 16 матчей в Украинской Премьер-лиге, однако не отличился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» приняло решение по поводу румынского нападающего Владислава Бленуце.
