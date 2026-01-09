Федецкий разнес Карпаты после смены коуча: «Посмотрите на Рух»

Бывший защитник львовских Карпат Артем Федецкий оценил назначение испанского специалиста Франсиско Фернандеса на должность главного тренера «львов».

– Артем, многочисленные слухи и инсайды подтвердились, и Франсиско Фернандес все же был назначен новым главным тренером Карпат. По вашему мнению, не заключило ли руководство львовского клуба соглашение с «котом в мешке»?

– Карпаты потеряли полтора года с Лупашком и вернулись в нулевую точку. Вот что я скажу прежде всего. Было проведено немало трансферов, а приехавшие во Львов игроки явно не вписались в коллектив.

Речь сугубо о футболистах, которые пришли за Лупашко. Надо было брать качественных легионеров, а покупали такое впечатление всех подряд. Ну, не соответствуют уровню амбиций львовского клуба! Разве Бруниньо можно выделить. К нему по большому счету претензий нет.

Когда я играл за Карпаты, то был такой период, что тренеры менялись чуть ли не ежемесячно или два. Это большой минус для команды. Вообще, вся вертикаль в Карпатах, мне кажется, построена неправильно.

– Может быть, ее исправлению именно Фернандес и поможет – человек из Европы, с незамыленным глазом?

– Вообще, в Испании классная тренерская школа, нечего и говорить, но мы живем в Украине. Мы никогда не станем испанцами, а испанцы – украинцами. Вот так взять и кардинально сломать менталитет сразу не получится. Повторюсь, должна быть четкая, верная вертикаль. Президент, главный тренер, шеф-скаут – все должны жить одной идеей. Только так будет результат.

И не стоит забывать о детской академии. За примером далеко ходить не нужно – посмотрите на Рух и то, что там сделал Козловский. По-моему, самая мощная ныне в Украине ДЮСШ у Руха, – сказал Федецкий.

В нынешнем сезоне Карпаты занимают 9-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 19 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.