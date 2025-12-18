Батагов стал вторым украинцем, сыгравшим 40+ матчей за Трабзонспор

Украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов сыграл 40-й матч за клуб во всех турнирах.

Произошло это в первом туре Кубка Турции, в котором «Трабзонспор» дома проиграл «Аланияспору» со счетом 0:1.

В истории команды из Трабзона Батагов стал вторым представителем Украины, который сыграл 40+ матчей за команду. Больше сыграл только Виктор Гришко, в активе которого 78 поединков.

Отметим также, что в сегодняшнем матче сыграли также Александр Зубков, у которого стало 38 матчей за «Трабзонспор», и Даниил Сикан (32).

Количество матчей, сыгранных украинцами за «Трабзонспор» во всех турнирах

78 – Виктор Гришко

40 – Арсений Батагов

38 – Александр Зубков

33 – Юрий Шелепницкий

32 – Даниил Сикан

14 – Юрий Калитвинцев

2 – Сергей Гусев

Арсений Батагов, статистика выступлений за Трабзонспор

40 матчей (33 – Суперлига, 7 – Кубок Турции)

2 гола (1 – Суперлига, 1 – Кубок Турции)

3 ассиста (3 – Суперлига)

Александр Зубков, статистика выступлений за Трабзонспор

38 матчей (31 – Суперлига, 7 – Кубок Турции)

10 голов (8 – Суперлига, 2 – Кубок Турции)

6 ассистов (6 – Суперлига)

Даниил Сикан, статистика выступлений за Трабзонспор