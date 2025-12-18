Батагов стал вторым украинцем, сыгравшим 40+ матчей за Трабзонспор
Кто лидирует и сколько поединков сыграли Зубков и Сикан?
Украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов сыграл 40-й матч за клуб во всех турнирах.
Произошло это в первом туре Кубка Турции, в котором «Трабзонспор» дома проиграл «Аланияспору» со счетом 0:1.
В истории команды из Трабзона Батагов стал вторым представителем Украины, который сыграл 40+ матчей за команду. Больше сыграл только Виктор Гришко, в активе которого 78 поединков.
Отметим также, что в сегодняшнем матче сыграли также Александр Зубков, у которого стало 38 матчей за «Трабзонспор», и Даниил Сикан (32).
Количество матчей, сыгранных украинцами за «Трабзонспор» во всех турнирах
- 78 – Виктор Гришко
- 40 – Арсений Батагов
- 38 – Александр Зубков
- 33 – Юрий Шелепницкий
- 32 – Даниил Сикан
- 14 – Юрий Калитвинцев
- 2 – Сергей Гусев
Арсений Батагов, статистика выступлений за Трабзонспор
- 40 матчей (33 – Суперлига, 7 – Кубок Турции)
- 2 гола (1 – Суперлига, 1 – Кубок Турции)
- 3 ассиста (3 – Суперлига)
Александр Зубков, статистика выступлений за Трабзонспор
- 38 матчей (31 – Суперлига, 7 – Кубок Турции)
- 10 голов (8 – Суперлига, 2 – Кубок Турции)
- 6 ассистов (6 – Суперлига)
Даниил Сикан, статистика выступлений за Трабзонспор
- 32 матча (26 – Суперлига, 6 – Кубок Турции)
- 5 голов (4 – Суперлига, 1 – Кубок Турции)
- 2 ассиста (1 – Суперлига, 1 – Кубок Турции)
