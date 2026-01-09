Артем БЕСЕДИН: «Но я ведь не юноша, сам понимаю, что...»
Артем рассказал об уровне чемпионата Чехии и доверии главного тренера «Артис Брно»
Украинский форвард Артем Беседин, ныне выступающий за «Артис Брно», рассказал об уровне чемпионата Чехии и доверии главного тренера.
– Ты уже практически год выступаешь в Чехии. Как тебе уровень второго дивизиона?
– Здесь команды плюс-минус одного уровня. Чемпионат непредсказуем, где команда по нижней части турнирной таблицы может отобрать очки у лидеров. Такое соперничество только придает интерес этим соревнованиям. Коллективы хорошо подготовлены физически, но при этом многие пытаются действовать комбинационно. Мне здесь нравится.
Другое дело, что у меня пока не все складывается так, как хотелось. Я забил всего один гол и отдал пару голевых передач. Поэтому на собрании стараюсь работать на максимуме, чтобы весной наверстать упущенное в плане результативности.
– Ты, как обычно, действуешь строго на острие?
– В принципе, да. Хотя при обороне я сажусь на свою половину поля, помогая партнерам. В Чехии нападающие больше стягивают на себя защитников, чтобы давать возможность забивать, например, десятке, атакующим и крайним полузащитникам.
– Наставник поддерживает тебя?
– Безусловно, за что я ему благодарен. Но я ведь не юноша, сам понимаю, что в результативности необходимо прибавлять. Верю, что не совсем удачная полоса рано или поздно прервется.
