СЛЮБИК: «Я с большим уважением отношусь к чешскому чемпионату»

Украинский защитник «Пардубице» Богдан Слюбик оценил уровень чемпионата Чехии и поделился первыми впечатлениями от пребывания в клубе.

– Чешский чемпионат часто воспринимают как платформу для дальнейшего роста в Европе. Как ты лично позиционируешь эту лигу в логике своего карьерного пути?

– Я с большим уважением отношусь к чешскому чемпионату и к своему нынешнему клубу – здесь хороший уровень футбола, серьезные требования и возможность каждый день прогрессировать. Для меня это важный и ценный этап в карьере, где я хочу максимально реализовать себя, помогать команде и расти как игрок, а уже дальше жизнь покажет, куда этот путь приведет.

– Чем роль центрального защитника в «Пардубице» отличается от того, к чему ты привык в Украине, с точки зрения тактических требований и ответственности в первой фазе построения атак?

– Если честно, пока что я не почувствовал какой-то разительной разницы.

– А насколько тренировочный процесс в новой команде отличается от того, к чему ты привык на сборах раньше?

– У команды уже через неделю стартует чемпионат, я пропустил основную часть подготовки. Пока что сложно делать выводы о различиях – мне нужно немного времени, чтобы полностью влиться в команду, почувствовать требования тренерского штаба и ритм работы. Мне импонирует подход тренерского штаба и уровень организации в команде.