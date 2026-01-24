Лидер Руха рассказал о победе в спарринге

Один из ведущих игроков «Руха» Юрий Копына эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о контрольном матче с перволиговой «Нивой» из Тернополя, в котором львовяне деклассировали оппонента – 5:1.

«Погодные условия внесли свои коррективы. На заснеженном газоне сложно было комбинировать, важно было меньше ошибаться и в каждом игровом эпизоде бороться до конца. В этих компонентах мы имели преимущество, прежде всего, потому, что были лучше подготовлены физически, ведь раньше восстановили тренировочный процесс, чем тернопольчане. Также в наших рядах был бомбардир – Бабукарр Фаал, который, выйдя на замену, быстро адаптировался к необычным условиям и оформил хет-трик.

Конечно, переход очередной группы футболистов «Руха» в «Карпаты» еще сказывается, но надеемся, что с каждым спаррингом их отсутствие будет все меньше ощущаться».