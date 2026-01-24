Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Руха рассказал о победе в спарринге
Украина. Премьер лига
24 января 2026, 21:40 | Обновлено 24 января 2026, 21:41
168
0

Лидер Руха рассказал о победе в спарринге

Львовяне в межсезонье добыли уже вторую викторию

24 января 2026, 21:40 | Обновлено 24 января 2026, 21:41
168
0
Лидер Руха рассказал о победе в спарринге
ФК Рух. Юрий Копына

Один из ведущих игроков «Руха» Юрий Копына эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о контрольном матче с перволиговой «Нивой» из Тернополя, в котором львовяне деклассировали оппонента – 5:1.

«Погодные условия внесли свои коррективы. На заснеженном газоне сложно было комбинировать, важно было меньше ошибаться и в каждом игровом эпизоде бороться до конца. В этих компонентах мы имели преимущество, прежде всего, потому, что были лучше подготовлены физически, ведь раньше восстановили тренировочный процесс, чем тернопольчане. Также в наших рядах был бомбардир – Бабукарр Фаал, который, выйдя на замену, быстро адаптировался к необычным условиям и оформил хет-трик.

Конечно, переход очередной группы футболистов «Руха» в «Карпаты» еще сказывается, но надеемся, что с каждым спаррингом их отсутствие будет все меньше ощущаться».

По теме:
Игроку, от которого отказалось Динамо, запрещено играть в УПЛ из-за ФИФА
Колос – Градец-Кралове – 3:4. Три мяча не принесли победу. Видео голов
Игрок Руха: «Они мешают нам работать»
товарищеские матчи Нива Тернополь учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Рух Львов Юрий Копына инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киевское Динамо официально обратилось к Владимиру Бражко
Футбол | 24 января 2026, 04:32 0
Киевское Динамо официально обратилось к Владимиру Бражко
Киевское Динамо официально обратилось к Владимиру Бражко

Клуб поздравил игрока с днем рождения

Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Бокс | 24 января 2026, 05:32 4
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора

Украинский боксер считает, что британец способен победить

Экс-первая ракетка отказалась от матча 1/16 финала Aus Open. В чем причина?
Теннис | 24.01.2026, 16:36
Экс-первая ракетка отказалась от матча 1/16 финала Aus Open. В чем причина?
Экс-первая ракетка отказалась от матча 1/16 финала Aus Open. В чем причина?
Динамо хочет пригласить футболиста из-за рубежа, который повлияет на игру
Футбол | 24.01.2026, 20:01
Динамо хочет пригласить футболиста из-за рубежа, который повлияет на игру
Динамо хочет пригласить футболиста из-за рубежа, который повлияет на игру
90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер
Футбол | 23.01.2026, 22:49
90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер
90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
23.01.2026, 15:13 3
Футбол
Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Киевское Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
23.01.2026, 07:35 1
Футбол
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
24.01.2026, 06:22 1
Футбол
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
23.01.2026, 12:28 14
Другие виды
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
23.01.2026, 07:33 5
Бокс
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
24.01.2026, 08:26 6
Бокс
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
23.01.2026, 17:59 9
Футбол
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
23.01.2026, 23:42 1
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем