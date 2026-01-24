Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Игрок Руха: «Они мешают нам работать»
Украина. Премьер лига
24 января 2026, 20:33 | Обновлено 24 января 2026, 20:34
358
0

Игрок Руха: «Они мешают нам работать»

Владимир Ясинский прокомментировал победу над тернопольской «Нивой»

ФК Рух. Владимир Ясинский

Игрок львовского «Руха» Владимир Ясинский прокомментировал победу над тернопольской «Нивой» (5:1) в товарищеском матче:

«Мы хорошо начали эти сборы. Сейчас удалось одержать уверенную победу над «Нивой» – 5:1. Чувствую себя хорошо, отыграл 90 минут – постепенно набираю хорошую игровую форму. Собственно, большое внимание на тренировках мы уделяем физической подготовке. Это очень важно на этом этапе сборов.

Погодные условия сейчас достаточно суровые. Они мешают качественно работать с мячом, поэтому все ждем выезда в Словению. В Чатеже будет теплее, там мы сможем работать на травяном покрытии. Также в Словении будут интересные спарринги».

товарищеские матчи Нива Тернополь учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Рух Львов
Дмитрий Вус Источник: ФК Рух Львов
