Игрок Руха: «Они мешают нам работать»
Владимир Ясинский прокомментировал победу над тернопольской «Нивой»
Игрок львовского «Руха» Владимир Ясинский прокомментировал победу над тернопольской «Нивой» (5:1) в товарищеском матче:
«Мы хорошо начали эти сборы. Сейчас удалось одержать уверенную победу над «Нивой» – 5:1. Чувствую себя хорошо, отыграл 90 минут – постепенно набираю хорошую игровую форму. Собственно, большое внимание на тренировках мы уделяем физической подготовке. Это очень важно на этом этапе сборов.
Погодные условия сейчас достаточно суровые. Они мешают качественно работать с мячом, поэтому все ждем выезда в Словению. В Чатеже будет теплее, там мы сможем работать на травяном покрытии. Также в Словении будут интересные спарринги».
