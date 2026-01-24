Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Юрий КОПЫНА: «Погода классная, хоть и не совсем футбольная»
Украина. Премьер лига
24 января 2026, 20:29 |
Защитник «Руха» прокомментировал победу над тернопольской «Нивой»

ФК Рух. Юрий Копына

Защитник львовского «Руха» Юрий Копина прокомментировал победу над тернопольской «Нивой» (5:1) в товарищеском матче:

«Погода классная, хотя и не совсем футбольная. Команда сыграла хороший спарринг против «Нивы». На сборах всегда трудно работать, но мы тренируемся и постепенно готовимся ко второй части сезона.

Сейчас в Украине трудно тренировать игру с мячом, поэтому основной акцент в подготовке мы делали на своих физических кондициях. Сейчас много беговой работы. А в Словении уже больше будем работать с мячом, у нас будут интересные спарринги против европейских команд. Тренерский штаб сможет награть определенные связи, комбинации.

Наша молодежь уже долгое время занимается в структуре «Руха». Большинство ребят работало с первой командой, поэтому хорошо знает требования Ивана Федика. Старшие игроки стараются облегчить их адаптацию к профессиональному футболу. Впрочем, сейчас все зависит от этих ребят и того, как они проявят себя.

Надеемся, что в заключительных спаррингах «Руха» перед выездом в Словению будет лучшая погода, ведь трудно играть на таком поле. Если не будет снега и будет теплее, то мы сможем провести качественные спарринги.

При всем уважении к нашим местным оппонентам, но в Словении у нас будут соперники более серьезного уровня. В этих матчах мы сможем увидеть, какие есть ошибки в нашей игре, над чем нам еще нужно поработать и что улучшить. Сейчас команда работает на искусственном поле, а в Словении сможем тренироваться на травяных полях, на которых собственно мы и будем играть во второй части сезона. Это играет большую роль, поэтому это будет важный для нас этап подготовки».

УПЛ Рух Львов Юрий Копына
Дмитрий Вус Источник: ФК Рух Львов
