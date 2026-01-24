Элина Свитолина – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Australian Open 2026
25 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 12) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.
В четвертом раунде украинка сыграет против «нейтралки» седьмой ракетки мира Мирры Андреева. Поединок начнется на Rod Laver Arena ориентировочно в 12:00 по Киеву.
Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Андреевой.
Победительница поединка в четвертьфинале встретится или с Коко Гауфф, или с Каролиной Муховой.
