Элина Свитолина – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 12) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В четвертом раунде украинка сыграет против «нейтралки» седьмой ракетки мира Мирры Андреева. Поединок начнется на Rod Laver Arena ориентировочно в 12:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Андреевой.

Победительница поединка в четвертьфинале встретится или с Коко Гауфф, или с Каролиной Муховой.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА