Осимхен превзошел достижение Икарди в составе Галатасарая

Нигерийский нападающий Галатасарая Виктор Осимхен забил 50-й гол за клуб во всех турнирах.

Произошло это в выездном матче 19 тура турецкой Суперлиги, в котором лидеры чемпионата победили Карагюмрюк со счетом 3:1.

Одним из голов в составе победителей отличился именно нигериец.

Забив свой юбилейный гол за Галатасарай, Осимхен превзошел достижение Мауро Икарди по количеству матчей, необходимых для первых 50 мячей за команду, начиная с 2001 года.

Одно время аргентинец сделал это за 68 матчей. Сегодня Осимхен сыграл только 59-й матч за клуб.

Игроки Галатасарая с наименьшим количеством матчей, необходимых для первых 50 голов за клуб во всех турнирах (начиная с 2021 года)