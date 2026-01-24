Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Осимхен превзошел достижение Икарди в составе Галатасарая
Турция
24 января 2026, 21:04 | Обновлено 24 января 2026, 21:06
Нигерийский нападающий забил 50-й гол за клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Нигерийский нападающий Галатасарая Виктор Осимхен забил 50-й гол за клуб во всех турнирах.

Произошло это в выездном матче 19 тура турецкой Суперлиги, в котором лидеры чемпионата победили Карагюмрюк со счетом 3:1.

Одним из голов в составе победителей отличился именно нигериец.

Забив свой юбилейный гол за Галатасарай, Осимхен превзошел достижение Мауро Икарди по количеству матчей, необходимых для первых 50 мячей за команду, начиная с 2001 года.

Одно время аргентинец сделал это за 68 матчей. Сегодня Осимхен сыграл только 59-й матч за клуб.

Игроки Галатасарая с наименьшим количеством матчей, необходимых для первых 50 голов за клуб во всех турнирах (начиная с 2021 года)

  • 59 – Виктор Осимхен (Нигерия)
  • 68 – Мауро Икарди (Аргентина)
  • 74 – Бафатемби Гомис (Франция)
  • 75 – Милан Барош (Чехия)
  • 83 – Бурак Йылмаз (Турция)
Борнмут предложил 28 млн евро за переход известного украинского защитника
Герой матча – украинец. Названы оценки Зубкова и Батагова за победную игру
Трабзонспор – Касымпаша – 2:1. Зубков забил супергол. Видео голов и обзор
Сергей Турчак
