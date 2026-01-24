Осимхен превзошел достижение Икарди в составе Галатасарая
Нигерийский нападающий забил 50-й гол за клуб
Нигерийский нападающий Галатасарая Виктор Осимхен забил 50-й гол за клуб во всех турнирах.
Произошло это в выездном матче 19 тура турецкой Суперлиги, в котором лидеры чемпионата победили Карагюмрюк со счетом 3:1.
Одним из голов в составе победителей отличился именно нигериец.
Забив свой юбилейный гол за Галатасарай, Осимхен превзошел достижение Мауро Икарди по количеству матчей, необходимых для первых 50 мячей за команду, начиная с 2001 года.
Одно время аргентинец сделал это за 68 матчей. Сегодня Осимхен сыграл только 59-й матч за клуб.
Игроки Галатасарая с наименьшим количеством матчей, необходимых для первых 50 голов за клуб во всех турнирах (начиная с 2021 года)
- 59 – Виктор Осимхен (Нигерия)
- 68 – Мауро Икарди (Аргентина)
- 74 – Бафатемби Гомис (Франция)
- 75 – Милан Барош (Чехия)
- 83 – Бурак Йылмаз (Турция)
