Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир Бражко должен быть благодарен бывшему игроку чемпионата Англии
Украина. Премьер лига
24 января 2026, 20:38 | Обновлено 24 января 2026, 20:43
630
0

Владимир Бражко должен быть благодарен бывшему игроку чемпионата Англии

Нагнойный считает, что игрок «Динамо» раскрылся благодаря Реймонду Аттевелду

24 января 2026, 20:38 | Обновлено 24 января 2026, 20:43
630
0
Владимир Бражко должен быть благодарен бывшему игроку чемпионата Англии
УАФ. Владимир Бражко

Экс-хавбек «Зари» Денис Нагнойный рассказал, что прогрессу Владимира Бражко и Арсения Батагова в значительной степени способствовал ассистент Патрика ван Леувена – Реймонд Аттевелд.

«Он трудолюбивый. Как человек тоже хороший, обладает лидерскими качествами. Сначала ошибался на тренировках и играх, но постепенно начал набирать обороты. Ему и Арсению Батагову очень помог расти как футболистам ассистент Патрика – Реймонд Аттевелд. Они и сами это знают.

Психологически с ними работал. Чуть ли не бил. Ну, это я уже образно говорю. Прививал им дисциплину, чтобы они больше работали. Очень за них взялся и помог быстрее адаптироваться к взрослому футболу», – сказал Нагнойный.

Аттевелд был ассистентом Патрика ван Леувена в «Шахтере» и «Заре», а за время карьеры футболиста немало матчей провел за «Эвертон» в АПЛ.

По теме:
Трабзонспор отклонил три предложения по Батагову, в том числе от клуба АПЛ
У Динамо появились конкуренты в борьбе за Пулулу
«Динамо не порадовало мастерством». Эксперт о первых спаррингах клубов УПЛ
Денис Нагнойный Владимир Бражко Заря Луганск Динамо Киев Украинская Премьер-лига Раймонд Аттевелд Арсений Батагов
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
Другие виды | 24 января 2026, 13:06 11
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует

Украинец пока не может найти подступов к японскому йокодзуне

Вильярреал – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 24 января 2026, 20:52 0
Вильярреал – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Вильярреал – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 24 января в 22:00 по Киеву

Держались в лидерах. Сборная Украины – пятая в сингл-миксте в Нове Место
Биатлон | 24.01.2026, 14:53
Держались в лидерах. Сборная Украины – пятая в сингл-миксте в Нове Место
Держались в лидерах. Сборная Украины – пятая в сингл-миксте в Нове Место
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
Футзал | 23.01.2026, 23:42
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Бокс | 24.01.2026, 08:26
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
23.01.2026, 17:08 14
Футбол
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
23.01.2026, 17:59 10
Футбол
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
Динамо опубликовало официальное обращение к Юрию Вернидубу
22.01.2026, 17:07 9
Футбол
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
23.01.2026, 12:28 22
Другие виды
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
24.01.2026, 09:06 3
Футбол
Усик может подраться с боксером, который, по мнению Бриедиса, его размажет
Усик может подраться с боксером, который, по мнению Бриедиса, его размажет
22.01.2026, 21:00 1
Бокс
Определена первая пара 1/8 финала Australian Open 2026 у женщин
Определена первая пара 1/8 финала Australian Open 2026 у женщин
23.01.2026, 04:55
Теннис
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
24.01.2026, 05:32 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем