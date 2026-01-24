Владимир Бражко должен быть благодарен бывшему игроку чемпионата Англии
Нагнойный считает, что игрок «Динамо» раскрылся благодаря Реймонду Аттевелду
Экс-хавбек «Зари» Денис Нагнойный рассказал, что прогрессу Владимира Бражко и Арсения Батагова в значительной степени способствовал ассистент Патрика ван Леувена – Реймонд Аттевелд.
«Он трудолюбивый. Как человек тоже хороший, обладает лидерскими качествами. Сначала ошибался на тренировках и играх, но постепенно начал набирать обороты. Ему и Арсению Батагову очень помог расти как футболистам ассистент Патрика – Реймонд Аттевелд. Они и сами это знают.
Психологически с ними работал. Чуть ли не бил. Ну, это я уже образно говорю. Прививал им дисциплину, чтобы они больше работали. Очень за них взялся и помог быстрее адаптироваться к взрослому футболу», – сказал Нагнойный.
Аттевелд был ассистентом Патрика ван Леувена в «Шахтере» и «Заре», а за время карьеры футболиста немало матчей провел за «Эвертон» в АПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец пока не может найти подступов к японскому йокодзуне
Поединок состоится 24 января в 22:00 по Киеву