Владимир Бражко должен быть благодарен бывшему игроку чемпионата Англии

Экс-хавбек «Зари» Денис Нагнойный рассказал, что прогрессу Владимира Бражко и Арсения Батагова в значительной степени способствовал ассистент Патрика ван Леувена – Реймонд Аттевелд.

«Он трудолюбивый. Как человек тоже хороший, обладает лидерскими качествами. Сначала ошибался на тренировках и играх, но постепенно начал набирать обороты. Ему и Арсению Батагову очень помог расти как футболистам ассистент Патрика – Реймонд Аттевелд. Они и сами это знают.

Психологически с ними работал. Чуть ли не бил. Ну, это я уже образно говорю. Прививал им дисциплину, чтобы они больше работали. Очень за них взялся и помог быстрее адаптироваться к взрослому футболу», – сказал Нагнойный.

Аттевелд был ассистентом Патрика ван Леувена в «Шахтере» и «Заре», а за время карьеры футболиста немало матчей провел за «Эвертон» в АПЛ.