Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-игрок Зари: «Ван Леувен? Найти с ним контакт было не очень просто»
Украина. Премьер лига
19 января 2026, 23:18 |
Денис Нагнойный рассказал о методах работы нидерландского специалиста

Денис Найгнойный

Полузащитник «Кудровки» Денис Найгнойный рассказал об опыте работы с Патриком ван Леувеном в «Заре».

– За счет чего «Заря» с преемником Скрипника – ван Леувеном – смогла сразу занять третье место в УПЛ сезона 2022/23?

– Я считаю, что за счет дисциплины и коллектива. Мы все были друг за друга. Плюс у команды были топовые игроки. Все пошло вверх, и «Заря» заняла третье место.

– Ван Леувена называют строгим и даже авторитарным тренером. А как ты находил с ним контакт?

– Найти с ним контакт было не очень просто. Так получилось, что в центре поля сложилась высокая конкуренция, и он решил попробовать меня на позиции нападающего.

На сборах я постоянно забивал, а затем отличился и в первом же матче квалификации Лиги конференций с «Университатей» (1:0). Так и играл на острие, пока не подписали Эдуардо Герреро, который был у ван Леувена в «Маккаби» (Тель-Авив). Я еще и получил травму ключицы, поэтому во втором круге того сезона почти не выступал.

– Как ты относишься к мнению, что ван Леувен – не тренер для топ-команд?

– Даже не знаю, что вам ответить. Не каждая команда воспримет его подход к работе и тренировкам. Не все хотят так бегать, работать и соблюдать дисциплину.

Мне кажется, что во времена своей работы в «Шахтере» он захотел привнести слишком много дисциплины в команду, а легионеры, да и все остальные, привыкли больше работать с мячом. Ван Леувен хотел, чтобы они были словно собаки. Поэтому, возможно, у него из-за этого не получилось.

Почему у ван Леувена не получилось и в «Металлисте 1925»? Не знаю. Как-то мы не понимали схему, возможно, чего он от нас хочет. В «Заре» и «Кривбассе» у него получилось. Он делает ставку на быстрые атаки и там смог найти соответствующих этому стилю качественных исполнителей.

– Жаль, что «Заря» ван Леувена не смогла проявить себя в еврокубках, ведь в третьем раунде отбора Лиги конференций после уже упомянутой тобой домашней победы над «Университатей» в гостях сгорела 0:3. Почему так получилось?

– Возможно, у нас не было плана Б на тот случай, если начнем проигрывать. Пропустили быстрый мяч, и соперник, которого на трибунах поддерживали 20 тысяч, побежал вперед.

Каких-то нервов не было, играли как обычно, но вот этот первый гол, можно сказать, сломал все. У них тогда сменился тренер, и команда вышла с пятью защитниками. Они тактически полностью нас превзошли.

Денис Нагнойный Патрик ван Леувен Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кудровка
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
