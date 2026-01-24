С разгромом. Боруссия Дортмунд в гостях разбила Унион Берлин

В субботу, 24 января, состоялся матч 19-го тура чемпионата Германии между берлинским «Унионом» и дортмундской «Боруссией».

Поединок проходил на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» в Берлине.

Гости добыли достаточно убедительную победу – 3:0.

«Шмели» с 42 баллами в своем активе идут вторым и отстают от лидирующей «Баварии» на восемь пунктов. «Унион» с 24 очками остался девятым.

Чемпионат Германии. 19-й тур

Унион Берлин – Боруссия Дортмунд – 0:3

Голы: Джан, 10 (пенальти), Шлоттербек, 53, Байер, 84

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.