С разгромом. Боруссия Дортмунд в гостях разбила Унион Берлин
«Шмели» не оставили шансов сопернику
В субботу, 24 января, состоялся матч 19-го тура чемпионата Германии между берлинским «Унионом» и дортмундской «Боруссией».
Поединок проходил на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» в Берлине.
Гости добыли достаточно убедительную победу – 3:0.
«Шмели» с 42 баллами в своем активе идут вторым и отстают от лидирующей «Баварии» на восемь пунктов. «Унион» с 24 очками остался девятым.
Чемпионат Германии. 19-й тур
Унион Берлин – Боруссия Дортмунд – 0:3
Голы: Джан, 10 (пенальти), Шлоттербек, 53, Байер, 84
