24 января 2026, 21:07
Сыграет ли Лунин? Известен состав Реала на матч против Вильярреала

Игра 21-го тура Ла Лиги начнется в 22:00 по киевскому времени

Сыграет ли Лунин? Известен состав Реала на матч против Вильярреала
Андрей Лунин

Украинский вратарь Андрей Лунин оказался в запасе мадридского «Реала» на матч 21-го тура Ла Лиги против «Вильярреала».

Игра состоится на арене «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На счету Андрея Лунина в этом сезоне 3 матча в составе «Реала» и 8 пропущенных голов.

Стартовые составы на матч Вильярреал – Реал:

Вильярреал Реал Мадрид Вильярреал - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
