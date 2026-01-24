Сыграет ли Лунин? Известен состав Реала на матч против Вильярреала
Игра 21-го тура Ла Лиги начнется в 22:00 по киевскому времени
Украинский вратарь Андрей Лунин оказался в запасе мадридского «Реала» на матч 21-го тура Ла Лиги против «Вильярреала».
Игра состоится на арене «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале и начнется в 22:00 по киевскому времени.
На счету Андрея Лунина в этом сезоне 3 матча в составе «Реала» и 8 пропущенных голов.
Стартовые составы на матч Вильярреал – Реал:
🟡 𝐎𝐍𝐂𝐄 𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 🟡#VillarrealRealMadrid pic.twitter.com/A3iLHim5bj— Villarreal CF (@VillarrealCF) January 24, 2026
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 24, 2026
🆚 @VillarrealCF
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/a6fsoLrVX8
