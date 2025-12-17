ВИДЕО. Капитанская повязка не помогла. Как Лунин пропустил в Кубке Испании

Нахуэл Арройо сократил отставание «Талаверы» в матче Кубка Испании с мадридским «Реалом».

Поединок 1/16 финала принимает «El Prado».

На 80-й минуте нападающий хозяев Нахуэл Арройо сократил отставание хозяев поля, поразив ворота украинского кипера Андрея Лунина, который впервые в своей карьере в Мадриде вывел команду в статусе капитана. Счет на табло – 1:2.

