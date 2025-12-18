Изменилась трансферная стоимость Андрея Лунина

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов испанской Ла Лиги, в том числе и украинских легионеров. Изменения коснулись четырех игроков, выступающих в чемпионате Испании в текущем сезоне.

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин подешевел на 3 миллиона евро и теперь оценивается в 15 млн. Такую же стоимость имеет вингер «Жироны» Виктор Цыганков. Нападающий каталонского клуба Владислав Ванат также получил ценник в 15 млн евро, а молодой вратарь «Жироны» Владислав Крапивцов оценивается в 400 тысяч.

Самыми дорогими игроками Ла Лиги остаются Килиан Мбаппе и Ламин Ямаль – по 200 миллионов евро.

Самые дорогие украинцы в Ла Лиге: