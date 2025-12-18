Изменилась трансферная стоимость Андрея Лунина
Transfermarkt обновил ценники украинцев в Ла Лиге
Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов испанской Ла Лиги, в том числе и украинских легионеров. Изменения коснулись четырех игроков, выступающих в чемпионате Испании в текущем сезоне.
Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин подешевел на 3 миллиона евро и теперь оценивается в 15 млн. Такую же стоимость имеет вингер «Жироны» Виктор Цыганков. Нападающий каталонского клуба Владислав Ванат также получил ценник в 15 млн евро, а молодой вратарь «Жироны» Владислав Крапивцов оценивается в 400 тысяч.
Самыми дорогими игроками Ла Лиги остаются Килиан Мбаппе и Ламин Ямаль – по 200 миллионов евро.
Самые дорогие украинцы в Ла Лиге:
- Андрей Лунин (Реал Мадрид) – 15 миллионов евро (-3 млн);
- Виктор Цыганков (Жирона) – 15 млн;
- Владислав Ванат (Жирона) – 15 млн;
- Владислав Крапивцов (Жирона) – 0,4 млн.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лунин может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»
«Фаренсе» и «Бенфика» встретились в поединке 1/4 финала на стадионе «Estádio Algarve»