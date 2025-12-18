Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
18 декабря 2025, 01:02 |
Изменилась трансферная стоимость Андрея Лунина

Transfermarkt обновил ценники украинцев в Ла Лиге

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов испанской Ла Лиги, в том числе и украинских легионеров. Изменения коснулись четырех игроков, выступающих в чемпионате Испании в текущем сезоне.

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин подешевел на 3 миллиона евро и теперь оценивается в 15 млн. Такую же стоимость имеет вингер «Жироны» Виктор Цыганков. Нападающий каталонского клуба Владислав Ванат также получил ценник в 15 млн евро, а молодой вратарь «Жироны» Владислав Крапивцов оценивается в 400 тысяч.

Самыми дорогими игроками Ла Лиги остаются Килиан Мбаппе и Ламин Ямаль – по 200 миллионов евро.

Самые дорогие украинцы в Ла Лиге:

  • Андрей Лунин (Реал Мадрид) – 15 миллионов евро (-3 млн);
  • Виктор Цыганков (Жирона) – 15 млн;
  • Владислав Ванат (Жирона) – 15 млн;
  • Владислав Крапивцов (Жирона) – 0,4 млн.
