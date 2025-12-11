Обновлен ценник украинцев в АПЛ. У одного игрока невероятный прогресс
Ярмолюк вырос в цене на пять миллионов
Портал Transfermarkt обновил рыночные цены украинских легионеров в английской Премьер-лиге.
Виталий Миколенко из «Эвертона» сохранил стоимость на уровне 25 млн евро, а Егор Ярмолюк из «Брентфорда» подорожал до 25 млн, догнав Миколенко. Зато Александр Зинченко из «Ноттингем Форест» потерял в цене три миллиона и теперь оценивается в 15 млн евро.
Среди самых дорогих футболистов АПЛ лидирует Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» – 200 млн евро.
На еще одного украинца Михаила Мудрика из «Челси» Transfermarkt цену не выставлял.
Самые дорогие украинцы в АПЛ:
- Виталий Миколенко (Эвертон) – 25 млн евро (25 – старая цена)
- Егор Ярмолюк (Брентфорд) – 25 млн евро (20)
- Александр Зинченко (Ноттингем Форест) – 15 млн евро (18)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб не будет мешать Андрею уйти, если он сам этого захочет
Тренер назвал свои условия для возвращения