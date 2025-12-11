Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
11 декабря 2025, 03:32 |
Обновлен ценник украинцев в АПЛ. У одного игрока невероятный прогресс

Ярмолюк вырос в цене на пять миллионов

Обновлен ценник украинцев в АПЛ. У одного игрока невероятный прогресс
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Портал Transfermarkt обновил рыночные цены украинских легионеров в английской Премьер-лиге.

Виталий Миколенко из «Эвертона» сохранил стоимость на уровне 25 млн евро, а Егор Ярмолюк из «Брентфорда» подорожал до 25 млн, догнав Миколенко. Зато Александр Зинченко из «Ноттингем Форест» потерял в цене три миллиона и теперь оценивается в 15 млн евро.

Среди самых дорогих футболистов АПЛ лидирует Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» – 200 млн евро.

На еще одного украинца Михаила Мудрика из «Челси» Transfermarkt цену не выставлял.

Самые дорогие украинцы в АПЛ:

  1. Виталий Миколенко (Эвертон) – 25 млн евро (25 – старая цена)
  2. Егор Ярмолюк (Брентфорд) – 25 млн евро (20)
  3. Александр Зинченко (Ноттингем Форест) – 15 млн евро (18)

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
