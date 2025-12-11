Обновлен ценник украинцев в АПЛ. У одного игрока невероятный прогресс

Портал Transfermarkt обновил рыночные цены украинских легионеров в английской Премьер-лиге.

Виталий Миколенко из «Эвертона» сохранил стоимость на уровне 25 млн евро, а Егор Ярмолюк из «Брентфорда» подорожал до 25 млн, догнав Миколенко. Зато Александр Зинченко из «Ноттингем Форест» потерял в цене три миллиона и теперь оценивается в 15 млн евро.

Среди самых дорогих футболистов АПЛ лидирует Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» – 200 млн евро.

На еще одного украинца Михаила Мудрика из «Челси» Transfermarkt цену не выставлял.

Самые дорогие украинцы в АПЛ: