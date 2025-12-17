17 декабря в 21:30 прошел поединок 1/4 финала Кубка английской лиги.

Манчестер Сити обыграл Брентфорд (2:0) на домашнем стадионе Этихад в Манчестере.

Горожане получили перевес на 32-й минуте матча. Райан Шерки отличным ударом издалека открыл счет для Ман Сити (1:0).

Горожане забили второй гол на 67-й минуте матча. Савиньо удвоил перевес Ман Сити над Брентфордом (2:0).

Кубок английской лиги

1/4 финала. 17 декабря

Манчестер Сити – Брентфорд – 2:0

Голы: Шерки, 32, Савиньо, 67

