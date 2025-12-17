Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Манчестер Сити – Брентфорд – 2:0. Шерки и Савиньо. Видео голов и обзор
Кубок Английской лиги
Манчестер Сити
17.12.2025 21:30 – FT 2 : 0
Брентфорд
Англия
158
0

Манчестер Сити – Брентфорд – 2:0. Шерки и Савиньо. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка английской лиги

Манчестер Сити – Брентфорд – 2:0. Шерки и Савиньо. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

17 декабря в 21:30 прошел поединок 1/4 финала Кубка английской лиги.

Манчестер Сити обыграл Брентфорд (2:0) на домашнем стадионе Этихад в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Горожане получили перевес на 32-й минуте матча. Райан Шерки отличным ударом издалека открыл счет для Ман Сити (1:0).

Горожане забили второй гол на 67-й минуте матча. Савиньо удвоил перевес Ман Сити над Брентфордом (2:0).

Кубок английской лиги

1/4 финала. 17 декабря

Манчестер Сити Брентфорд 2:0

Голы: Шерки, 32, Савиньо, 67

Видео голов и обзор матча (ожидается)

Фотогалерея

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Савио (Манчестер Сити), асcист Тиджани Рейндерс.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Манчестер Сити).
