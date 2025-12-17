Манчестер Сити – Брентфорд – 2:0. Шерки и Савиньо. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка английской лиги
17 декабря в 21:30 прошел поединок 1/4 финала Кубка английской лиги.
Манчестер Сити обыграл Брентфорд (2:0) на домашнем стадионе Этихад в Манчестере.
Горожане получили перевес на 32-й минуте матча. Райан Шерки отличным ударом издалека открыл счет для Ман Сити (1:0).
Горожане забили второй гол на 67-й минуте матча. Савиньо удвоил перевес Ман Сити над Брентфордом (2:0).
Кубок английской лиги
1/4 финала. 17 декабря
Манчестер Сити – Брентфорд – 2:0
Голы: Шерки, 32, Савиньо, 67
