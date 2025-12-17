Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Сити – Брентфорд. Кубок лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Английской лиги
Манчестер Сити
17.12.2025 21:30 - : -
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
Манчестер Сити – Брентфорд. Кубок лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 1/4 финала кубка состоится 17 декабря в 21:30 по киевскому времени

Манчестер Сити – Брентфорд. Кубок лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 17 декабря, состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Брентфорд».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Манчестер Сити – Брентфорд
По теме:
Ман Сити – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка лиги Англии
Ньюкасл – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка лиги Англии
Кардифф Сити – Челси – 1:3. Дубль Гарначо в Кубке лиги. Видео голов и обзор
Брентфорд Манчестер Сити Кубок английской лиги по футболу Егор Ярмолюк Манчестер Сити - Брентфорд смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
