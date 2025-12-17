17.12.2025 21:30 - : -
Манчестер Сити – Брентфорд. Кубок лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 1/4 финала кубка состоится 17 декабря в 21:30 по киевскому времени
В среду, 17 декабря, состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Брентфорд».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Манчестер Сити – БрентфордСмотреть трансляцию
