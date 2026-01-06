Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ГВАРДИОЛА: «Рубен Диаш пропустит от 4 до 6 недель, Йошко выбыл надолго»
Англия
06 января 2026, 19:37 | Обновлено 06 января 2026, 20:09
ГВАРДИОЛА: «Рубен Диаш пропустит от 4 до 6 недель, Йошко выбыл надолго»

Коуч Ман Сити рассказал подробности о травмированных игроках

ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сообщил, что Рубен Диаш пропустит от 4 до 6 недель после повреждения подколенного сухожилия, полученного в матче АПЛ против «Челси» (1:1).

Днем ранее в клубе заявили, что Йошко Гвардиол перенесет операцию из-за перелома щиколотки – эта травма также была получена в игре с «Челси» в минувшие выходные. Это означает, что горожане остались без трех ключевых центральных защитников (третий – Джон Стоунз) на решающий отрезок сезона.

На предматчевой пресс-конференции накануне домашней игры с «Брайтоном» наставник «Сити» ответил на вопрос о состоянии Рубена Диаша.

Пеп Гвардиола: «Все это знают. Думаю, да. Некоторые игроки доступны, другие – нет. У Рубена Диаша травма подколенного сухожилия, и он выбыл на срок от 4 до 6 недель. А Йошко Гвардиол выбыл на длительное время».

Позитивных новостей относительно физического состояния Джона Стоунза также не было.

Пеп Гвардиола: «Джон Стоунз? Он не готов к следующим матчам. Конечно, он был для нас важным игроком на протяжении долгого времени, и в прошлом сезоне он долго был травмирован. В этом сезоне выглядит так же. Он очень старается и делает все возможное, но пока не готов».

В то же время Гвардиола подтвердил, что Нико будет доступен на матч с «Брайтоном», так же как и Натан Аке, а Макс Аллейн вернулся из аренды в клубе Чемпионшипа «Уотфорд».

Пеп Гвардиола: «Нико в порядке, и приятно снова видеть Натана в игре. Макс вернулся из «Уотфорда», и мы благодарны им за то, что они сделали для молодого парня.

Омар Мармуш и Райан Аит-Нури находятся на Кубке африканских наций, также есть травмы у Джона Стоунза и Оскара Бобба, тогда как Жереми Доку и Родри вернулись после длительных травм.

Такова ситуация. Сможем ли мы справиться? Конечно. Благодаря тому духу, который у нас есть. С учетом усталости сегодня мы посмотрим на их состояние, а завтра примем решение по составу. На второй день они очень уставшие, на третий – уже не так сильно, так что завтра посмотрим».

ВИДЕО. Пресс-конференция Пепа Гвардиолы перед игрой Ман Сити против Брайтона

Николай Степанов
Victor673256ua
Досить невтішні новини для Манчестер Сіті. Але у конкурентів теж є проблеми
