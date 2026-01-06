ГВАРДИОЛА: «У Ман Сити травмированы 6–7 игроков. Такое иногда случается»

Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что не сомневается: благодаря духу и единству «Сити» команда найдет способ справиться, несмотря на большое количество травм и ключевых потерь, которые сейчас влияют на состав.

Наставник также поделился видением возможных планов на январском трансферном рынке, отметив, что хотя клуб может предпринять определенные шаги в этом месяце, это будет далеко не в таких масштабах, как в январе прошлого года.

7 января «Сити» проведет матч Премьер-лиги, в котором примет «Брайтон». Это будет третий поединок в насыщенном месяце, на протяжении которого горожане сыграют 9 матчей во всех турнирах.

Выступая на предматчевой пресс-конференции во вторник, 6 января, Пеп Гвардиола подтвердил, что центральные защитники Йошко Гвардиол и Рубен Диаш оба пропустят определенное время из-за травм, а Джон Стоунз также недоступен.

С учетом того, что Омар Мармуш и Раян Аит-Нури также отсутствуют из-за участия в Кубке африканских наций 2026, а такие игроки, как Оскар Бобб и Матео Ковачич, тоже находятся вне игры, это ограничит выбор Пепа на матч против «чаек». Впрочем, рулевой команды настаивает, что «Сити» выйдет из этой сложной ситуации еще сильнее.

Пеп Гвардиола: «У нас травмированы 6–7 игроков. Если у вас в составе 35 игроков, это не может быть финансово устойчивым. Всегда нужно финансово балансировать численность, но я был очень доволен составом, который у нас был в предсезонке, на протяжении сезона и сейчас. Это то, что есть. На протяжении лет такое иногда случается.

Йошко Гвардиол и Рубен Диаш вскоре вернутся, так же как и Джон Стоунз, и игроки с Кубка африканских наций тоже вернутся. Мы переживем этот момент и этот период и перейдем к следующему. Я очень уверен и настроен позитивно, что мы с этим справимся».

12 месяцев назад большое количество травм заставило «Сити» активно действовать на январском трансферном рынке – тогда к клубу присоединились Омар Мармуш, Абдукодир Хусанов, Витор Рейс и Нико Гонсалес. В этот раз, впрочем, наставник говорит, что если клуб и будет действовать на трансферном рынке, то в значительно меньшем масштабе.

Пеп Гвардиола: «Возможно, мы что-то сделаем, но это совсем другое по сравнению с прошлым сезоном. Мы не собираемся покупать четырех или пятерых игроков, как в прошлом году».

ВИДЕО. Пресс-конференция Пепа Гвардиолы перед игрой Ман Сити против Брайтона