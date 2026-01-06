Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГВАРДИОЛА: «У Ман Сити травмированы 6–7 игроков. Такое иногда случается»
Англия
06 января 2026, 19:14 | Обновлено 06 января 2026, 19:18
227
0

ГВАРДИОЛА: «У Ман Сити травмированы 6–7 игроков. Такое иногда случается»

Коуч горожан дал пресс-конференцию перед игрой против Брайтона

06 января 2026, 19:14 | Обновлено 06 января 2026, 19:18
227
0
ГВАРДИОЛА: «У Ман Сити травмированы 6–7 игроков. Такое иногда случается»
ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что не сомневается: благодаря духу и единству «Сити» команда найдет способ справиться, несмотря на большое количество травм и ключевых потерь, которые сейчас влияют на состав.

Наставник также поделился видением возможных планов на январском трансферном рынке, отметив, что хотя клуб может предпринять определенные шаги в этом месяце, это будет далеко не в таких масштабах, как в январе прошлого года.

7 января «Сити» проведет матч Премьер-лиги, в котором примет «Брайтон». Это будет третий поединок в насыщенном месяце, на протяжении которого горожане сыграют 9 матчей во всех турнирах.

Выступая на предматчевой пресс-конференции во вторник, 6 января, Пеп Гвардиола подтвердил, что центральные защитники Йошко Гвардиол и Рубен Диаш оба пропустят определенное время из-за травм, а Джон Стоунз также недоступен.

С учетом того, что Омар Мармуш и Раян Аит-Нури также отсутствуют из-за участия в Кубке африканских наций 2026, а такие игроки, как Оскар Бобб и Матео Ковачич, тоже находятся вне игры, это ограничит выбор Пепа на матч против «чаек». Впрочем, рулевой команды настаивает, что «Сити» выйдет из этой сложной ситуации еще сильнее.

Пеп Гвардиола: «У нас травмированы 6–7 игроков. Если у вас в составе 35 игроков, это не может быть финансово устойчивым. Всегда нужно финансово балансировать численность, но я был очень доволен составом, который у нас был в предсезонке, на протяжении сезона и сейчас. Это то, что есть. На протяжении лет такое иногда случается.

Йошко Гвардиол и Рубен Диаш вскоре вернутся, так же как и Джон Стоунз, и игроки с Кубка африканских наций тоже вернутся. Мы переживем этот момент и этот период и перейдем к следующему. Я очень уверен и настроен позитивно, что мы с этим справимся».

12 месяцев назад большое количество травм заставило «Сити» активно действовать на январском трансферном рынке – тогда к клубу присоединились Омар Мармуш, Абдукодир Хусанов, Витор Рейс и Нико Гонсалес. В этот раз, впрочем, наставник говорит, что если клуб и будет действовать на трансферном рынке, то в значительно меньшем масштабе.

Пеп Гвардиола: «Возможно, мы что-то сделаем, но это совсем другое по сравнению с прошлым сезоном. Мы не собираемся покупать четырех или пятерых игроков, как в прошлом году».

ВИДЕО. Пресс-конференция Пепа Гвардиолы перед игрой Ман Сити против Брайтона

По теме:
Романо назвал коуча, который ведет переговоры с МЮ. Он готов сказать «да»
Неожиданный выбор. МЮ ведет переговоры с тремя тренерами
Ман Сити назначил медосмотр. Клуб подписывает первого зимнего новичка
Пеп Гвардиола пресс-конференция чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Рубен Диаш Йошко Гвардиол Манчестер Сити - Брайтон Брайтон травма Джон Стоунз Омар Мармуш Райан Аит-Нури Оскар Бобб Матео Ковачич
Николай Степанов Источник: ФК Манчестер Сити
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер вернулся к кандидатуре игрока, которым интересовался три года назад
Футбол | 06 января 2026, 18:48 0
Шахтер вернулся к кандидатуре игрока, которым интересовался три года назад
Шахтер вернулся к кандидатуре игрока, которым интересовался три года назад

Джеффиньо вновь возник «на радарах» у донецкого клуба

Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
Бокс | 06 января 2026, 07:24 0
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать

Британец – о возможном бое с украинцем

ОФИЦИАЛЬНО. Челси назначил нового главного тренера
Футбол | 06.01.2026, 12:37
ОФИЦИАЛЬНО. Челси назначил нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Челси назначил нового главного тренера
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
Футбол | 06.01.2026, 07:48
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Хоккей | 06.01.2026, 03:10
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
05.01.2026, 07:27 4
Футбол
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
04.01.2026, 23:59 25
Футбол
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
04.01.2026, 20:09 6
Футбол
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 3
Футбол
ФОТО. Почти обнаженная. Украинская чемпионка ОИ подожгла сеть эротикой
ФОТО. Почти обнаженная. Украинская чемпионка ОИ подожгла сеть эротикой
04.01.2026, 18:55 6
Другие виды
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
05.01.2026, 07:07 6
Бокс
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
05.01.2026, 07:55
Хоккей
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
05.01.2026, 09:03 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем