Ман Сити назначил медосмотр. Клуб подписывает первого зимнего новичка
Семеньо в четверг пройдет медосмотр
Манчестер Сити на четверг назначил медосмотр для вингера Борнмута Антуана Семеньо. Клуб договорился с игроком и активировал клаусулу в размере 65 миллионов фунтов.
Интересно, что действие такой клаусулы истекает в пятницу, поэтому манчестерский клуб захотел все решить сейчас.
Тренер Андони Ираола заявил, что Семеньо будет в заявке на завтрашний матч с Тоттенхэмом, однако, скорее всего, сыграть уже не сможет, чтобы не рисковать травмой.
25-летний Семеньо в нынешнем сезоне забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 20 матчах.
