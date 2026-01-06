Ман Сити назначил медосмотр. Клуб подписывает первого зимнего новичка

Манчестер Сити на четверг назначил медосмотр для вингера Борнмута Антуана Семеньо. Клуб договорился с игроком и активировал клаусулу в размере 65 миллионов фунтов.

Интересно, что действие такой клаусулы истекает в пятницу, поэтому манчестерский клуб захотел все решить сейчас.

Тренер Андони Ираола заявил, что Семеньо будет в заявке на завтрашний матч с Тоттенхэмом, однако, скорее всего, сыграть уже не сможет, чтобы не рисковать травмой.

25-летний Семеньо в нынешнем сезоне забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 20 матчах.