  4. Ман Сити назначил медосмотр. Клуб подписывает первого зимнего новичка
Англия
06 января 2026, 19:40 | Обновлено 06 января 2026, 20:14
Ман Сити назначил медосмотр. Клуб подписывает первого зимнего новичка

Семеньо в четверг пройдет медосмотр

06 января 2026, 19:40 | Обновлено 06 января 2026, 20:14
Ман Сити назначил медосмотр. Клуб подписывает первого зимнего новичка
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Семеньо

Манчестер Сити на четверг назначил медосмотр для вингера Борнмута Антуана Семеньо. Клуб договорился с игроком и активировал клаусулу в размере 65 миллионов фунтов.

Интересно, что действие такой клаусулы истекает в пятницу, поэтому манчестерский клуб захотел все решить сейчас.

Тренер Андони Ираола заявил, что Семеньо будет в заявке на завтрашний матч с Тоттенхэмом, однако, скорее всего, сыграть уже не сможет, чтобы не рисковать травмой.

25-летний Семеньо в нынешнем сезоне забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 20 матчах.

трансферы Манчестер Сити Английская Премьер-лига Борнмут трансферы АПЛ Антуан Семеньо
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
