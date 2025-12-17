Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Кубок Английской лиги
Манчестер Сити
17.12.2025 21:30 - : -
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок английской лиги
Ман Сити – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка лиги Англии

Поединок состоится 17 декабря и начнется в 21:30 по Киеву

Ман Сити – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка лиги Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

17 декабря на Этихад пройдет матч 1/4 финала Кубка Лиги Англии, в котором Манчестер Сити встретится с Брентфордом. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда остается настоящим грандом. Но в прошлом сезоне было только третье место в АПЛ, а последний шанс взять трофей, в кубке Англии, закончился поражением в финале Кристал Пэлас. Да и летом, уже с рядом новичков, был неожиданно ранний вылет на клубном чемпионате мира.

Сейчас тоже были отдельные неудачи, причем как в АПЛ, так и в Лиге чемпионов. Но все равно в первом турнире сейчас отстают всего на два очка от Арсенала. А в еврокубке, в отличие от прошлого цикла, нет ни малейших проблем с выходом в плей-офф. Но все равно эти турниры остаются в приоритете, особенно Премьер-Лига сейчас. А в нынешнем, кубковом формате, Гвардиола может дать шанс резервистам и дублерам - так, в прошлом раунде такой набор спокойно обыграл 3:1 Суонси.

Брентфорд

Клуб выходил из Чемпионшипа под руководством Томаса Франка. С ним получилось постепенно закрепиться в статусе достаточно крепкого середняка Премьер-Лиги. Так, в прошлом сезоне было достигнуто десятое место. Но летом датчанин перебрался в более статусный Тоттенхэм. Да и главных звезд, Мбемо и Висса, тогда же продали.

В целом, новый менеджер, Кит Эндрюс, с учетом нынешней кадровой ситуации справляется неплохо. А Игор Тиаго вполне активно забивает - а ведь раньше практически проваливался в английском футболе. Но, конечно, результаты все равно скромны, особенно в последних турах. Но, с другой стороны, в Кубке Лиги лондонская до разгрома Гримсби (который выбивал Манчестер Юнайтед) прошли и Борнмут, и Астон Виллу.

Статистика личных встреч

В последнее время соперник из столицы стал удобен для Сити. В пяти крайних очных поединках только в январе он взял ничью, проиграв остальные матчи гранду.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом пары Холланда и компанию. Но хозяева могут поставить второй состав, так что ограничимся нейтральными тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,90).

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
17 декабря 2025 -
21:30
Брентфорд
Тотал больше 3 1.90
По теме:
Ньюкасл – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка лиги Англии
Кардифф Сити – Челси – 1:3. Дубль Гарначо в Кубке лиги. Видео голов и обзор
Челси переиграл Кардифф Сити и вышел в полуфинал Кубка английской лиги
Манчестер Сити Брентфорд Манчестер Сити - Брентфорд Кубок английской лиги по футболу прогнозы прогнозы на футбол Егор Ярмолюк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
