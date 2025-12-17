Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Ман Сити без проблем переиграл Брентфорд и вышел в полуфинал Кубка лиги
Кубок Английской лиги
Манчестер Сити
17.12.2025 21:30 – FT 2 : 0
Брентфорд
Англия
17 декабря 2025, 23:23 | Обновлено 17 декабря 2025, 23:28
128
0

Украинский хавбек Егор Ярмолюк отыграл 88 минут за пчел

Getty Images/Global Images Ukraine

17 декабря в 21:30 состоялся поединок 1/4 финала Кубка английской лиги.

Манчестер Сити переиграл Брентфорд (2:0) на домашнем стадионе Этихад в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 32-й минуте матча Райан Шерки отличным ударом издалека открыл счет. На 67-й минуте Савиньо в быстрой контратаке удвоил перевес Ман Сити (2:0).

Украинский хавбек Егор Ярмолюк вышел в основе и отыграл 88 минут за Брентфорд, после чего был заменен.

Манчестер Сити стал вторым полуфиналистом турнира. Днем ранее Челси в четвертьфинале обыграл Кардифф Сити (3:1).

В других матчах 1/4 финала играют Ман Сити – Брентфорд (17 декабря), Арсенал – Кристал Пэлас (23 декабря).

Кубок английской лиги

1/4 финала. 17 декабря

Манчестер Сити Брентфорд 2:0

Голы: Шерки, 32, Савиньо, 67

Фотогалерея

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
