Судаков отметился третьим ассистом за Бенфику. Сколько у других украинцев?

Украинский полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков отличился третьим ассистом в составе «Бенфики» во всех турнирах.

Произошло это в выездном матче 1/8 финала Кубка Португалии, в котором лиссабонцы играют против «Фаренсе».

Только двое украинцев, которые в свое время выступали за «орлов», имеют большее количество результативных передач во всех турнирах: Сергей Кандауров (8) и Роман Яремчук (7).

Отметим, что все 3 ассиста Судакова произошли со стандартных положений: 2 с угловых и 1 после штрафного удара.

Ассисты украинцев за «Бенфику»

8 – Сергей Кандауров (8 – Примейра)

7 – Роман Яремчук (4 – Лига чемпионов, 3 – Примейра)

3 – Георгий Судаков (2 – Кубок Португалии, 1 – Лига чемпионов)

Георгий Судаков, статистика выступлений за «Бенфику»