Судаков отметился третьим ассистом за Бенфику. Сколько у других украинцев?
Вспомним всех представителей Украины, в активе которых есть результативные передачи за «Бенфику»
Украинский полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков отличился третьим ассистом в составе «Бенфики» во всех турнирах.
Произошло это в выездном матче 1/8 финала Кубка Португалии, в котором лиссабонцы играют против «Фаренсе».
Только двое украинцев, которые в свое время выступали за «орлов», имеют большее количество результативных передач во всех турнирах: Сергей Кандауров (8) и Роман Яремчук (7).
Отметим, что все 3 ассиста Судакова произошли со стандартных положений: 2 с угловых и 1 после штрафного удара.
Ассисты украинцев за «Бенфику»
- 8 – Сергей Кандауров (8 – Примейра)
- 7 – Роман Яремчук (4 – Лига чемпионов, 3 – Примейра)
- 3 – Георгий Судаков (2 – Кубок Португалии, 1 – Лига чемпионов)
Георгий Судаков, статистика выступлений за «Бенфику»
- 20 матчей (11 – Примейра, 6 – Лига чемпионов, 2 – Кубок Португалии, 1 – Кубок лиги)
- 4 гола (4 – Примейра)
- 3 ассиста (2 – Кубок Португалии, 1 – Лига чемпионов)
