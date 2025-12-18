Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Судаков отметился третьим ассистом за Бенфику. Сколько у других украинцев?
Португалия
18 декабря 2025, 00:25 |
106
0

Судаков отметился третьим ассистом за Бенфику. Сколько у других украинцев?

Вспомним всех представителей Украины, в активе которых есть результативные передачи за «Бенфику»

18 декабря 2025, 00:25 |
106
0
Судаков отметился третьим ассистом за Бенфику. Сколько у других украинцев?
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков отличился третьим ассистом в составе «Бенфики» во всех турнирах.

Произошло это в выездном матче 1/8 финала Кубка Португалии, в котором лиссабонцы играют против «Фаренсе».

Только двое украинцев, которые в свое время выступали за «орлов», имеют большее количество результативных передач во всех турнирах: Сергей Кандауров (8) и Роман Яремчук (7).

Отметим, что все 3 ассиста Судакова произошли со стандартных положений: 2 с угловых и 1 после штрафного удара.

Ассисты украинцев за «Бенфику»

  • 8 – Сергей Кандауров (8 – Примейра)
  • 7 – Роман Яремчук (4 – Лига чемпионов, 3 – Примейра)
  • 3 – Георгий Судаков (2 – Кубок Португалии, 1 – Лига чемпионов)

Георгий Судаков, статистика выступлений за «Бенфику»

  • 20 матчей (11 – Примейра, 6 – Лига чемпионов, 2 – Кубок Португалии, 1 – Кубок лиги)
  • 4 гола (4 – Примейра)
  • 3 ассиста (2 – Кубок Португалии, 1 – Лига чемпионов)
По теме:
Фаренсе – Бенфика – 0:2. Ассист и травма Судакова. Видео голов, обзор матча
Бенфика пробилась в 1/4 финала Кубка Португалии, Судаков получил травму
Шанс от Моуриньо? Трубин вышел на замену в матче Кубка Португалии
Георгий Судаков Бенфика Сергей Кандауров Роман Яремчук статистика Суперкубок Португалии по футболу Фаренсе
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Футбол | 17 декабря 2025, 08:41 11
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА

Футболист ищет вариант ухода из клуба

Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Другие виды | 17 декабря 2025, 18:35 12
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»

Известная легкоатлетка дала большое интервью для Sport.ua

Капитанская повязка и суперсейв. Стала известна оценка Лунина за матч Кубка
Футбол | 18.12.2025, 00:18
Капитанская повязка и суперсейв. Стала известна оценка Лунина за матч Кубка
Капитанская повязка и суперсейв. Стала известна оценка Лунина за матч Кубка
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футбол | 17.12.2025, 08:23
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Динамо предложили 12 млн евро за футболиста сборной Украины
Футбол | 17.12.2025, 18:33
Динамо предложили 12 млн евро за футболиста сборной Украины
Динамо предложили 12 млн евро за футболиста сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста
Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста
16.12.2025, 07:37 4
Футбол
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
16.12.2025, 06:51 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
17.12.2025, 01:47 7
Бокс
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.12.2025, 00:18
Бокс
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
17.12.2025, 08:12 1
Футбол
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
17.12.2025, 13:46 3
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
17.12.2025, 09:26 108
Футбол
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
16.12.2025, 19:43 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем