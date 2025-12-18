Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шанс от Моуриньо? Трубин вышел на замену в матче Кубка Португалии
Португалия
18 декабря 2025, 00:15 |
485
0

Шанс от Моуриньо? Трубин вышел на замену в матче Кубка Португалии

«Фаренсе» и «Бенфика» встретились в поединке 1/4 финала на стадионе «Estádio Algarve»

18 декабря 2025, 00:15 |
485
0
Шанс от Моуриньо? Трубин вышел на замену в матче Кубка Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В среду, 17 декабря, проходит матч 1/8 финала Кубка Португалии, в котором встретились «Фаренсе» и «Бенфика».

Команды играют на стадионе «Estádio Algarve» в пригороде Фару. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 22:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин начал матч со скамейки запасных, однако получил игровое время от главного тренера во второй половине игры.

24-летний футболист появился на поле на 46-й минуте, заменив португальца Самуэла Соареша, который на ноль отстоял первый тайм.

Еще один украинец Георгий Судаков играл с первых минут и даже записал на свой счет результативную передачу, но из-за травмы покинул поле до перерыва.

По теме:
Фаренсе – Бенфика – 0:2. Ассист и травма Судакова. Видео голов, обзор матча
Бенфика пробилась в 1/4 финала Кубка Португалии, Судаков получил травму
Судаков отметился третьим ассистом за Бенфику. Сколько у других украинцев?
Кубок Португалии по футболу Фаренсе Бенфика Анатолий Трубин Жозе Моуриньо
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо вело переговоры по двум вратарям. Сделали выбор
Футбол | 17 декабря 2025, 15:38 5
Динамо вело переговоры по двум вратарям. Сделали выбор
Динамо вело переговоры по двум вратарям. Сделали выбор

К основной команде на зимних сборах присоединится Вячеслав Суркис

ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
Футбол | 17 декабря 2025, 09:26 108
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо

Игорь Костюк переведен на роль постоянного наставника киевского гранда

УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
Футбол | 17.12.2025, 08:12
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
Капитанская повязка и суперсейв. Стала известна оценка Лунина за матч Кубка
Футбол | 18.12.2025, 00:18
Капитанская повязка и суперсейв. Стала известна оценка Лунина за матч Кубка
Капитанская повязка и суперсейв. Стала известна оценка Лунина за матч Кубка
КОСТЮК – о матче с Ноа, своем назначении и больших проблемах перед игрой
Футбол | 17.12.2025, 19:48
КОСТЮК – о матче с Ноа, своем назначении и больших проблемах перед игрой
КОСТЮК – о матче с Ноа, своем назначении и больших проблемах перед игрой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
17.12.2025, 00:10 1
Бокс
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
16.12.2025, 07:02 16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
16.12.2025, 08:53
Футзал
Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков
Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков
16.12.2025, 14:28 4
Футбол
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
17.12.2025, 08:41 11
Футбол
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»
17.12.2025, 18:35 12
Другие виды
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
16.12.2025, 19:47 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
17.12.2025, 01:47 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем