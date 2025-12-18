Шанс от Моуриньо? Трубин вышел на замену в матче Кубка Португалии

В среду, 17 декабря, проходит матч 1/8 финала Кубка Португалии, в котором встретились «Фаренсе» и «Бенфика».

Команды играют на стадионе «Estádio Algarve» в пригороде Фару. Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 22:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин начал матч со скамейки запасных, однако получил игровое время от главного тренера во второй половине игры.

24-летний футболист появился на поле на 46-й минуте, заменив португальца Самуэла Соареша, который на ноль отстоял первый тайм.

Еще один украинец Георгий Судаков играл с первых минут и даже записал на свой счет результативную передачу, но из-за травмы покинул поле до перерыва.