Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги

В «Овьедо» психанули и уволили уже второго тренера за сезон. Напомню: еще даже не Новый год. Оба предыдущих помогали команде финишировать в верхней половине таблицы Сегунды, один даже выводил ее в испанскую элиту – они достаточно квалифицированные, сомнений нет. Однако на двоих в Ла Лиге набрали только 10 баллов за 16 туров, а с последним «Овьедо» еще и не забил в 6 матчах чемпионата подряд. Всем очевидно: просто слабый состав. Но денег на зимнее усиление нет, поэтому нужно работать с тем, что есть. Видимо, в такой ситуации нет хороших или хотя бы правильных решений, поэтому регулярные смены тренеров в попытках найти хоть что-то – вполне себе вариант. Следующий наставник, кто бы это ни был, будет брошен под поезд. Интересно посмотреть, кто согласится на такую обреченную на провал работу.

Но об этом аутсайдере говорить в основном неинтересно: он не подает признаков жизни уже некоторое время. Лучше в традиционном обзоре тура Примеры поболтать о тех командах лиги, которые играют в футбол. У некоторых это даже очень неплохо получается.

33% Алонсо

Была новость (или «новость»), что Хаби для сохранения работы в «Реале» необходимо победить трижды подряд. Иначе увольнение. Если вдруг это правда, то Алонсо уже выполнил свой план-минимум на 33%: в эти выходные мадридская команда справилась с «Алавесом» (2:1). Не без проблем, конечно, но на что вы рассчитывали? Соперник до этого тура пропускал в среднем мяч/матч, даже сейчас среди лучших в ЛЛ и лучше «Барселоны» по этому показателю. Это сильная оборона. Но «Реал» справился. Даже несмотря на кризис из-за травм. Слева вышел Вальде – пожалуй, аж опция №6 на позицию. Если бы могли, здесь сыграли бы Каррерас, Фран, Менди, Алаба или Камавинга. Но все недоступны. Выходит ноунейм из академии – и вроде бы как норм. При таких кадровых проблемах выигрывать «всего» 2:1 не стыдно.

Палач Виктор

Да, заголовок был кликбейтным: Цыганков уволил тренера «Реала», но не мадридского – а «Реал Сосьедада». Впрочем, никакого обмана: именно клуб из Сан-Себастьяна первым в Испании получил статус «королевского». Гранд из столицы приобрел такой титул позже. И именно первый «Реал» остался без тренера из-за Виктора: тот оформил дубль, принес команде победу (2:1), а руководство соперника не выдержало. Назначение Франсиско в «Сосьедад» с самого начала выглядело сомнительной идеей: относительно богатый по местным меркам клуб решил сэкономить и вместо сильного тренера и гарантий выбрал наставника из собственного дубля. Результат – промежуточное 15 место и +1 от зоны вылета после 16 сыгранных туров. Самое забавное: временно «Реалом» будет руководить новый тренер дубля. Ничему здесь не учатся...

Автобус недели

Мы привыкли, что против «Барселоны» все играют вторым номером. Во-первых, потому что не могут навязать ей борьбу за владение. Во-вторых, потому что это единственный шанс победить: не оставлять же быстроногим Ямалю, Рэшфорду и Рафинье пространство за спинами! Но «Осасуна» превзошла вообще всех в эти выходные: завершила матч против каталонцев с 20% владения! Все равно уступила (0:2), но держалась до 70 минуты. Кстати, на момент пропущенного гола имела 55% точности передач, то есть 72 удачных паса за 69 минут – почти передача/минуту! Выдающийся автобус, который впервые пробили только ударом из-за пределов штрафной. Команда избежала разгрома, а Ямаль не оформил ни одного результативного действия. К сожалению для «Осасуны», «Барселона» – это не только Ламин. У Рафиньи первый дубль за 3 месяца.

Дежавю

Снова «Эльче» уступил более мощной физически команде! На этот раз это было абсолютное уничтожение: «Мальорка» даже не заметила соперника (3:1). Не смотрите на забитый мяч валенсийцев: это автогол. У новичка ни одного удара в створ за 90 минут, зато у его соперника – аж 8. «Эльче» ожидаемо выиграл владение, но совершенно ничего из этого не извлек. Более организованный без мяча и физически более сильный соперник просто переехал дебютанта. Ранее то же самое происходило с «Эльче» на аренах «Алавеса» (1:3) и «Хетафе» (0:1). Кажется, клубы Ла Лиги понемногу разбираются, что с ним делать: затягивать в максимально нефутбольный сценарий и разматывать простыми приемами, типа кроссов, лонгболов и стандартов. «Эльче» продолжает катиться вниз по таблице. До зоны вылета всего 4 балла.

Когда каникулы?

«Атлетико» устал и нуждается в паузе. Да, снова победил дома. В очередной раз. На этот раз – «Валенсию» (2:1). Но это была наименее уверенная победа «матрасников» на их арене за долгое время. Обычно команда доминирует в Мадриде – а здесь уступила и по ударам, и по xG. Имела меньшее владение, но не убедила в атаках на пространстве. Альварес провел неплохой матч, но еще – уже шестой подряд тур без голевого действия. Гризманн не панацея от проблем, потому что в основном появляется со скамейки запасных, Серлот в большинстве матчей – статист, а в защите из-за травм и усталости основных играют футболисты с неизвестными фамилиями. «Атлетико» уже сейчас побеждает с трудом, а матчи все идут и идут один за другим... Пожалуй, в Ла Лиге нет команды, которой пауза нужнее сейчас, чем мадридцам. На следующей неделе игра с «Жироной».

О других матчах

«Хетафе» никогда не ставил на точность пасов, но «Эспаньол» в личной встрече со своими 63% шокировал даже его – команда Бордаласа признала исключительное мастерство каталонцев и подарила им 3 очка (0:1). «Севилья» ответила на мою и не только критику разгромом «Овьедо» (4:0), поэтому теперь не буду писать ничего плохого о команде хотя бы неделю. Уильямс не забил пенальти за «Атлетик», а мы хорошо знаем, что личный провал Нико = автоматическое поражение команды. Поэтому проигрыш «Сельте» (0:2). «Райо» только один раз в сезоне проиграл дома, «Бетис» ни разу не уступил в гостях – в личной встрече команды решили не портить серии друг другу, поэтому расписали ничью (0:0). И только «Леванте» и «Вильярреал» ничего не писали: матч перенесен из-за непогоды. Забавно, но таким образом валенсийцы прервали 3-недельную серию поражений. Поздравляю болельщиков команды!

Сборная тура

«Реал» и «Барселона» имели сильных соперников и ощутимое сопротивление, но все же были явными фаворитами своих матчей – возьму по 1 футболисту из составов каждого из топов. От каталонцев это будет Рафинья, который оформил дубль и... разве этого недостаточно? Забил 2 в матче, в котором больше никто не забивал. Кстати, играл «десятку», поэтому слева в нашей сборной выйдет Беллингем. Он стартовал именно с фланга, но это не помешало ему выполнить ассист, 4 отбора, 2 удара и 2 паса под удары, заработать пару фолов и стать лучшим в составе команды по количеству передач. Короче, главный футболист игры. А еще в туре было откровенно мало топ-перформансов в исполнении левых вингеров/полузащитников/нападающих, поэтому серьезного конкурента за место в сборной у Джуда не нашлось.

«Добиваем» атаку нашей команды недели. Справа – Цыганков. Наконец-то есть возможность отметить и его в этой рубрике! Его дубль принес команде первую гостевую победу с мая, а еще – всего 3 в 2025 году. Для «Жироны» выигрывать вне Барселоны – событие, чуть ли не праздник. И именно Виктор сделал его возможным. На острие нашей атаки – Адамс из «Севильи». С одной стороны, огорчать «Овьедо» не так уж и сложно. С другой: трудно не отметить форварда, который хорошо выполнил свою работу. Забил гол, отдал ассист, нанес 6 ударов по воротам соперника, в то время как все его партнеры вместе взятые – только 7. Настоящий нападающий. Когда наши талантливые атакующие полузащитники создавали бы ему шансы, он оказывался бы в нужном месте в нужное время, чтобы нанести удар.

Поддержит нашу топ-группу атаки пара центральных хавов Маскарель и Эспозито – «Мальорка» и «Эспаньол» соответственно. У первого в активе гол и голевой пас, у второго – ассист. Оба приложились к победным забитым своих команд, поэтому инициативу на себя, если придется, взять не побоятся. То же самое могу сказать о защитнике «Атлетико» Пубиле, который выполнил победный ассист на Гризманна в туре. Еще «приправил» это 13 полезными действиями в обороне, но это уже «мелочи». Рядом с ним – Кабрера из «Эспаньола». Сухой матч + 10 выносов = место в нашей сборной. Да, очень простая формула. На флангах защиты – Мингеса из «Сельты» и Рациу из «Райо». Сухари в матчах против соперников уровня еврокубков, удачные попытки дриблинга, 13 оборонительных действий на двоих – заслужили.

Вратарь – Вальес из «Бетиса». Было 2 варианта: либо он, либо Раду из «Сельты». Последний отбил пенальти, но за 90 минут записал на свой счет только 2 сейва. Вальеса было просто больше: аж 7 отбитых ударов по воротам. Да и вообще: всего у соперника «Бетиса» в туре было аж 24 попытки отличиться. То есть именно Вальес дольше был в напряжении и вынужден сохранять концентрацию. И справился: сыграл на ноль, принес команде ничью. Тренировать его и других футболистов нашей сборной будет Ягоба Аррасате из «Мальорки» за то, что его команда в туре просто не заметила середняка Ла Лиги. С ним, по крайней мере, будем пропускать немного, а впереди Беллингем, Рафинья и Цыганков сами разберутся.

4-2-3-1: Вальес («Бетис») – Мингеса («Сельта»), Пубиль («Атлетико»), Кабрера («Эспаньол»), Рациу («Райо») – Маскарель («Мальорка»), Эспозито («Эспаньол») – Беллингем («Реал Мадрид»), Рафинья («Барселона»), Цыганков («Жирона») – Адамс («Севилья»)

Игрок тура – Виктор Цыганков («Жирона»)

Тренер тура – Ягоба Аррасате («Майорка»)

Факты тура:

– 23 домашних матча подряд в ЛЛ «Алавес» пропускает максимум 2 мяча. На отрезке его уже 4 раза на двоих «проверяли» мадридские гранды – и серия продолжалась. До конца сезона попытка прервать ее будет и у «Барселоны»;

– 9 месяцев прошло с момента, когда Цыганков в последний раз оформлял 2+ голевых действий в чемпионате за матч, почти 18 – с момента последнего дубля. В том матче еще забивал Довбик. Это первый настолько выдающийся поединок Виктора с момента, как Артем не в клубе;

– 11 матчей подряд выиграл «Атлетико» дома во всех турнирах. Последний раз он не побеждал здесь в августе, уступил – еще в марте. Возможно, самая страшная арена в мире для всех приезжих;

– 9 побед одержал «Эспаньол» в сезоне Примеры. За весь предыдущий розыгрыш Ла Лиги он выиграл 11 раз, поэтому имеет шанс превзойти достижение еще до завершения первого круга. Прорывной сезон для команды;

– 6 касаний мяча совершили футболисты «Осасуны» в штрафной площади «Барселоны» за весь матч. Для сравнения: у одного Кунде, правого защитника каталонцев, больше (7). Автобус как он есть;

– 184 удара из-за пределов штрафной нанесли в сезоне «Райо» и «Бетис». Они оба в топ-4 по этому показателю в ЛЛ, лучше – только «Реал» и «Барселона». В этом туре «Райо» и «Бетис» встретились на поле: нанесли 22 дальних удара, но не забили ни одного мяча (0:0). Кажется, подход неэффективен.

Выступления наших

Еще раз написать о Цыганкове? Хорошо, мне нетрудно: Виктор забил дважды. Впервые за долгое время для себя. Принес первую за долгое время для команды гостевую победу. Уволил тренера-соперника. Когда он в форме, то лучший в «Жироне». Если бы не постоянные травмы, уже сейчас играл бы за команду как минимум уровня участия в ЛЕ. После игры появилась новость об интересе «Фенербахче»: интересно. Возможно, последний для футболиста шанс выступать в ЛЧ. К тому же, в Турции есть все шансы травмироваться реже... Но это потом. Сейчас – важные 3 очка для «Жироны». До сих пор не понимаю, кого может опередить команда в сезоне, чтобы сохранить прописку, но с таким Виктором шансы на удачное завершение розыгрыша будут. Ванат? Ну, он был на поле: 6 касаний мяча за 45 минут и до вынужденной замены. До сих пор ждем, пока лучше интегрируется.

