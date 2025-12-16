Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
Испания
16 декабря 2025, 19:47 | Обновлено 16 декабря 2025, 19:51
1121
0

Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги

«Классическая» тройка топов забила всего 6 голов суммарно, но все равно набрала 9 очков

16 декабря 2025, 19:47 | Обновлено 16 декабря 2025, 19:51
1121
0
Реал остался без тренера, виноват украинец. Обзор 16 тура Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В «Овьедо» психанули и уволили уже второго тренера за сезон. Напомню: еще даже не Новый год. Оба предыдущих помогали команде финишировать в верхней половине таблицы Сегунды, один даже выводил ее в испанскую элиту – они достаточно квалифицированные, сомнений нет. Однако на двоих в Ла Лиге набрали только 10 баллов за 16 туров, а с последним «Овьедо» еще и не забил в 6 матчах чемпионата подряд. Всем очевидно: просто слабый состав. Но денег на зимнее усиление нет, поэтому нужно работать с тем, что есть. Видимо, в такой ситуации нет хороших или хотя бы правильных решений, поэтому регулярные смены тренеров в попытках найти хоть что-то – вполне себе вариант. Следующий наставник, кто бы это ни был, будет брошен под поезд. Интересно посмотреть, кто согласится на такую обреченную на провал работу.

Но об этом аутсайдере говорить в основном неинтересно: он не подает признаков жизни уже некоторое время. Лучше в традиционном обзоре тура Примеры поболтать о тех командах лиги, которые играют в футбол. У некоторых это даже очень неплохо получается.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании — Ла Лиги — в Украине.

33% Алонсо

Была новость (или «новость»), что Хаби для сохранения работы в «Реале» необходимо победить трижды подряд. Иначе увольнение. Если вдруг это правда, то Алонсо уже выполнил свой план-минимум на 33%: в эти выходные мадридская команда справилась с «Алавесом» (2:1). Не без проблем, конечно, но на что вы рассчитывали? Соперник до этого тура пропускал в среднем мяч/матч, даже сейчас среди лучших в ЛЛ и лучше «Барселоны» по этому показателю. Это сильная оборона. Но «Реал» справился. Даже несмотря на кризис из-за травм. Слева вышел Вальде – пожалуй, аж опция №6 на позицию. Если бы могли, здесь сыграли бы Каррерас, Фран, Менди, Алаба или Камавинга. Но все недоступны. Выходит ноунейм из академии – и вроде бы как норм. При таких кадровых проблемах выигрывать «всего» 2:1 не стыдно.

Палач Виктор

Да, заголовок был кликбейтным: Цыганков уволил тренера «Реала», но не мадридского – а «Реал Сосьедада». Впрочем, никакого обмана: именно клуб из Сан-Себастьяна первым в Испании получил статус «королевского». Гранд из столицы приобрел такой титул позже. И именно первый «Реал» остался без тренера из-за Виктора: тот оформил дубль, принес команде победу (2:1), а руководство соперника не выдержало. Назначение Франсиско в «Сосьедад» с самого начала выглядело сомнительной идеей: относительно богатый по местным меркам клуб решил сэкономить и вместо сильного тренера и гарантий выбрал наставника из собственного дубля. Результат – промежуточное 15 место и +1 от зоны вылета после 16 сыгранных туров. Самое забавное: временно «Реалом» будет руководить новый тренер дубля. Ничему здесь не учатся...

Автобус недели

Мы привыкли, что против «Барселоны» все играют вторым номером. Во-первых, потому что не могут навязать ей борьбу за владение. Во-вторых, потому что это единственный шанс победить: не оставлять же быстроногим Ямалю, Рэшфорду и Рафинье пространство за спинами! Но «Осасуна» превзошла вообще всех в эти выходные: завершила матч против каталонцев с 20% владения! Все равно уступила (0:2), но держалась до 70 минуты. Кстати, на момент пропущенного гола имела 55% точности передач, то есть 72 удачных паса за 69 минут – почти передача/минуту! Выдающийся автобус, который впервые пробили только ударом из-за пределов штрафной. Команда избежала разгрома, а Ямаль не оформил ни одного результативного действия. К сожалению для «Осасуны», «Барселона» – это не только Ламин. У Рафиньи первый дубль за 3 месяца.

Дежавю

Снова «Эльче» уступил более мощной физически команде! На этот раз это было абсолютное уничтожение: «Мальорка» даже не заметила соперника (3:1). Не смотрите на забитый мяч валенсийцев: это автогол. У новичка ни одного удара в створ за 90 минут, зато у его соперника – аж 8. «Эльче» ожидаемо выиграл владение, но совершенно ничего из этого не извлек. Более организованный без мяча и физически более сильный соперник просто переехал дебютанта. Ранее то же самое происходило с «Эльче» на аренах «Алавеса» (1:3) и «Хетафе» (0:1). Кажется, клубы Ла Лиги понемногу разбираются, что с ним делать: затягивать в максимально нефутбольный сценарий и разматывать простыми приемами, типа кроссов, лонгболов и стандартов. «Эльче» продолжает катиться вниз по таблице. До зоны вылета всего 4 балла.

Когда каникулы?

«Атлетико» устал и нуждается в паузе. Да, снова победил дома. В очередной раз. На этот раз – «Валенсию» (2:1). Но это была наименее уверенная победа «матрасников» на их арене за долгое время. Обычно команда доминирует в Мадриде – а здесь уступила и по ударам, и по xG. Имела меньшее владение, но не убедила в атаках на пространстве. Альварес провел неплохой матч, но еще – уже шестой подряд тур без голевого действия. Гризманн не панацея от проблем, потому что в основном появляется со скамейки запасных, Серлот в большинстве матчей – статист, а в защите из-за травм и усталости основных играют футболисты с неизвестными фамилиями. «Атлетико» уже сейчас побеждает с трудом, а матчи все идут и идут один за другим... Пожалуй, в Ла Лиге нет команды, которой пауза нужнее сейчас, чем мадридцам. На следующей неделе игра с «Жироной».

О других матчах

«Хетафе» никогда не ставил на точность пасов, но «Эспаньол» в личной встрече со своими 63% шокировал даже его – команда Бордаласа признала исключительное мастерство каталонцев и подарила им 3 очка (0:1). «Севилья» ответила на мою и не только критику разгромом «Овьедо» (4:0), поэтому теперь не буду писать ничего плохого о команде хотя бы неделю. Уильямс не забил пенальти за «Атлетик», а мы хорошо знаем, что личный провал Нико = автоматическое поражение команды. Поэтому проигрыш «Сельте» (0:2). «Райо» только один раз в сезоне проиграл дома, «Бетис» ни разу не уступил в гостях – в личной встрече команды решили не портить серии друг другу, поэтому расписали ничью (0:0). И только «Леванте» и «Вильярреал» ничего не писали: матч перенесен из-за непогоды. Забавно, но таким образом валенсийцы прервали 3-недельную серию поражений. Поздравляю болельщиков команды!

Сборная тура

«Реал» и «Барселона» имели сильных соперников и ощутимое сопротивление, но все же были явными фаворитами своих матчей – возьму по 1 футболисту из составов каждого из топов. От каталонцев это будет Рафинья, который оформил дубль и... разве этого недостаточно? Забил 2 в матче, в котором больше никто не забивал. Кстати, играл «десятку», поэтому слева в нашей сборной выйдет Беллингем. Он стартовал именно с фланга, но это не помешало ему выполнить ассист, 4 отбора, 2 удара и 2 паса под удары, заработать пару фолов и стать лучшим в составе команды по количеству передач. Короче, главный футболист игры. А еще в туре было откровенно мало топ-перформансов в исполнении левых вингеров/полузащитников/нападающих, поэтому серьезного конкурента за место в сборной у Джуда не нашлось.

«Добиваем» атаку нашей команды недели. Справа – Цыганков. Наконец-то есть возможность отметить и его в этой рубрике! Его дубль принес команде первую гостевую победу с мая, а еще – всего 3 в 2025 году. Для «Жироны» выигрывать вне Барселоны – событие, чуть ли не праздник. И именно Виктор сделал его возможным. На острие нашей атаки – Адамс из «Севильи». С одной стороны, огорчать «Овьедо» не так уж и сложно. С другой: трудно не отметить форварда, который хорошо выполнил свою работу. Забил гол, отдал ассист, нанес 6 ударов по воротам соперника, в то время как все его партнеры вместе взятые – только 7. Настоящий нападающий. Когда наши талантливые атакующие полузащитники создавали бы ему шансы, он оказывался бы в нужном месте в нужное время, чтобы нанести удар.

Поддержит нашу топ-группу атаки пара центральных хавов Маскарель и Эспозито – «Мальорка» и «Эспаньол» соответственно. У первого в активе гол и голевой пас, у второго – ассист. Оба приложились к победным забитым своих команд, поэтому инициативу на себя, если придется, взять не побоятся. То же самое могу сказать о защитнике «Атлетико» Пубиле, который выполнил победный ассист на Гризманна в туре. Еще «приправил» это 13 полезными действиями в обороне, но это уже «мелочи». Рядом с ним – Кабрера из «Эспаньола». Сухой матч + 10 выносов = место в нашей сборной. Да, очень простая формула. На флангах защиты – Мингеса из «Сельты» и Рациу из «Райо». Сухари в матчах против соперников уровня еврокубков, удачные попытки дриблинга, 13 оборонительных действий на двоих – заслужили.

Вратарь – Вальес из «Бетиса». Было 2 варианта: либо он, либо Раду из «Сельты». Последний отбил пенальти, но за 90 минут записал на свой счет только 2 сейва. Вальеса было просто больше: аж 7 отбитых ударов по воротам. Да и вообще: всего у соперника «Бетиса» в туре было аж 24 попытки отличиться. То есть именно Вальес дольше был в напряжении и вынужден сохранять концентрацию. И справился: сыграл на ноль, принес команде ничью. Тренировать его и других футболистов нашей сборной будет Ягоба Аррасате из «Мальорки» за то, что его команда в туре просто не заметила середняка Ла Лиги. С ним, по крайней мере, будем пропускать немного, а впереди Беллингем, Рафинья и Цыганков сами разберутся.

4-2-3-1: Вальес («Бетис») – Мингеса («Сельта»), Пубиль («Атлетико»), Кабрера («Эспаньол»), Рациу («Райо») – Маскарель («Мальорка»), Эспозито («Эспаньол») – Беллингем («Реал Мадрид»), Рафинья («Барселона»), Цыганков («Жирона») – Адамс («Севилья»)

Игрок тура – Виктор Цыганков («Жирона»)

Тренер тура – Ягоба Аррасате («Майорка»)

Факты тура:

– 23 домашних матча подряд в ЛЛ «Алавес» пропускает максимум 2 мяча. На отрезке его уже 4 раза на двоих «проверяли» мадридские гранды – и серия продолжалась. До конца сезона попытка прервать ее будет и у «Барселоны»;

– 9 месяцев прошло с момента, когда Цыганков в последний раз оформлял 2+ голевых действий в чемпионате за матч, почти 18 – с момента последнего дубля. В том матче еще забивал Довбик. Это первый настолько выдающийся поединок Виктора с момента, как Артем не в клубе;

– 11 матчей подряд выиграл «Атлетико» дома во всех турнирах. Последний раз он не побеждал здесь в августе, уступил – еще в марте. Возможно, самая страшная арена в мире для всех приезжих;

– 9 побед одержал «Эспаньол» в сезоне Примеры. За весь предыдущий розыгрыш Ла Лиги он выиграл 11 раз, поэтому имеет шанс превзойти достижение еще до завершения первого круга. Прорывной сезон для команды;

– 6 касаний мяча совершили футболисты «Осасуны» в штрафной площади «Барселоны» за весь матч. Для сравнения: у одного Кунде, правого защитника каталонцев, больше (7). Автобус как он есть;

– 184 удара из-за пределов штрафной нанесли в сезоне «Райо» и «Бетис». Они оба в топ-4 по этому показателю в ЛЛ, лучше – только «Реал» и «Барселона». В этом туре «Райо» и «Бетис» встретились на поле: нанесли 22 дальних удара, но не забили ни одного мяча (0:0). Кажется, подход неэффективен.

Выступления наших

Еще раз написать о Цыганкове? Хорошо, мне нетрудно: Виктор забил дважды. Впервые за долгое время для себя. Принес первую за долгое время для команды гостевую победу. Уволил тренера-соперника. Когда он в форме, то лучший в «Жироне». Если бы не постоянные травмы, уже сейчас играл бы за команду как минимум уровня участия в ЛЕ. После игры появилась новость об интересе «Фенербахче»: интересно. Возможно, последний для футболиста шанс выступать в ЛЧ. К тому же, в Турции есть все шансы травмироваться реже... Но это потом. Сейчас – важные 3 очка для «Жироны». До сих пор не понимаю, кого может опередить команда в сезоне, чтобы сохранить прописку, но с таким Виктором шансы на удачное завершение розыгрыша будут. Ванат? Ну, он был на поле: 6 касаний мяча за 45 минут и до вынужденной замены. До сих пор ждем, пока лучше интегрируется.

РЕКЛАМА 21+
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

По теме:
Райо Вальекано – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Сельта – Атлетик Бильбао. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Севилья – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ла Лига - betking
Яся Ле
Яся Ле Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
Бокс | 16 декабря 2025, 04:42 2
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер

Американец – о бое с Уайлдером

Названы лучшие тренеры года по версии FIFA среди мужских и женских команд
Футбол | 16 декабря 2025, 19:34 1
Названы лучшие тренеры года по версии FIFA среди мужских и женских команд
Названы лучшие тренеры года по версии FIFA среди мужских и женских команд

Луис Энрике и Сарина Вигман стали лучшими тренерами 2025 года

Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Футбол | 16.12.2025, 06:32
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Тайсон и еще 7 триумфаторов Кубка Либертадорес, поигравших в Украине
Футбол | 16.12.2025, 13:49
Тайсон и еще 7 триумфаторов Кубка Либертадорес, поигравших в Украине
Тайсон и еще 7 триумфаторов Кубка Либертадорес, поигравших в Украине
Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста
Футбол | 16.12.2025, 07:37
Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста
Михаил Мудрик посоветовал Динамо подписать футболиста
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
15.12.2025, 06:23 12
Футбол
Тренер чемпиона мира: «Кличко разбогател и не поздравил его, это грустно»
Тренер чемпиона мира: «Кличко разбогател и не поздравил его, это грустно»
15.12.2025, 04:22
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
15.12.2025, 09:59 3
Футбол
Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
15.12.2025, 11:28 4
Футбол
Сенсация в финале Клубного ЧМ по волейболу. Дебютант завоевал золото
Сенсация в финале Клубного ЧМ по волейболу. Дебютант завоевал золото
14.12.2025, 23:57 1
Волейбол
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
14.12.2025, 19:25 23
Теннис
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
15.12.2025, 06:42 1
Футбол
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
15.12.2025, 07:47 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем