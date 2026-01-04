4 января на Реале Арена пройдет матч 18-го тура Примеры Испании, в котором Реал Сосьедад встретится с Атлетико.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал Сосьедад

Команда летом закончила довольно длительный отрезок игры под руководством Иманоля Альгуасиля. Тот добился ярких результатов, от победы в кубке и до выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Но два крайних сезона демонстрировали постоянный регресс. И 2024/2025 закончили уже аж на одиннадцатой позиции в Примере.

В Сан-Себастьяне решили найти фактически нового Альгуасиля, назначив главным тренером другого своего, Серхио Франсиско. Но не зря его уже сменили на Матараццо. Тот принял клуб перед паузой - тот продолжает борьбу в кубке, выбив на выезде Эльденсе, но без побед уже в четырех турах кряду. Дошло до того, что, трижды проиграв, в крайнем туре упустили важную победу над Леванте, позволив новичку-аутсайдеру сровнять на 90+ минуте.

Атлетико

Клуб безоглядно доверяет Симеоне. Хотя последние годы уж точно не получится занести в актив. В позапрошлом сезоне и вовсе уступили привычное третье место Жироне. Потом, потратив немалые деньги на новичков летом 2024-го, так и не сумели навязать реальную борьбу Реалу с Барселоной ни в Примере, ни в других турнирах.

Нынешняя темпорада начиналась с неудач. Но в декабре был даже шанс возглавить турнирную таблицы Ла Лиги - вот только ключевой поединок проиграли Барселоне, а следом за этим уступили и слабому сейчас Атлетику. Впрочем, все же настроение получилось перед праздниками болельщикам поднять - вышло выиграть во всех турнирах четыре раза кряду.

Статистика личных встреч

В пяти последних очных поединках только однажды, осенью позапрошлого года, на этом же поле Сосьедад взял хотя бы ничью. Остальные поединки на этом отрезке были выиграны подопечными Диего Симеоне.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что Матараццо удачно дебютирует в испанском футболе. Рекомендуем ставить на очередную победу Гризманна и компании (коэффициент - 1,93).