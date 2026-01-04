Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Алавес – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Алавес
04.01.2026 19:30 - : -
Овьедо
Испания
04 января 2026, 06:19 | Обновлено 04 января 2026, 06:21
Алавес – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 4 января в 19:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

4 января на Мендисоросса пройдет матч 18-го тура Примеры Испании, в котором Алавес встретится с Овьедо.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Алавес

Команда достаточно успешно себе создала в последнее время статус середняка испанского футбола. Не достигая чего-то заметного (хотя пару раз выстреливали), из года в год игроки набирали достаточно очков, чтобы держаться на дистанции от зоны вылета. Так было и в прошлой темпораде, когда представитель Витории собрал 42 балла - впрочем, тогда была мощная конкуренция, и Леганес понизился в Сегунду с 40.

Сейчас получается идти примерно на привычном уровне - набирают чуть больше чем по очку за встречу, восемнадцать в семнадцати турах. Смущает то, что в обоих крайних поединках были поражения, не только мадридскому Реалу, но и Осасуне. При этом, правда, между этими неудачами было выбито Севилью - так все закончилось минимальной, 1:0, победой.

Овьедо

Клуб в свое время котировался относительно неплохо. Но потом спортивные и финансовые проблемы поставили проект на грань исчезновения. Ситуацию стабилизировали, и, казалось, стали завсегдатаем Сегунды. Но в последнее время и там наконец-то прибавили, дважды кряду сыграв в плей-офф. Если в 2024-м в стыковых матчах проиграли, то через год добились успеха!

Новичок, впрочем, все равно оказался не готов конкурировать в Примере. Несмотря на смену наставника, хуже до конца прошлого календарного года проявил себя только другой новичок, Леванте: только две победы (по одной в августе и сентябре) и одиннадцать очков. Еще и аренду Рондона прервали, а он забил два из семи голов! Ну и заодно в кубке еще осенью устпили 2:4 малоизвестному Оуренсе.

Статистика личных встреч

Клубы играли в 2022/2023 в рамках Сегунды. Тогда они обменялись победами на своих полях.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что новичок-аутсайдер, тем более на выезде, зацепится за какие-то очки. Ставим на то, что такого соперника более опытные и успешные хозяева выиграют (коэффициент - 1,88).

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
