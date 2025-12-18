Футболисты «Шахтера» 17 декабря за день до встречи Лиги конференций УЕФА с хорватской «Риекой» провели тренировочную сессию на поле городского стадиона имени Генрика Реймана в польском Кракове, где состоится игра.

Первые 15 минут занятия «горняков», как это предусмотрено регламентом УЕФА, были открыты для СМИ: журналисты наблюдали за началом работы команды – от разминки до упражнений с мячом.

Далее подопечные Арды Турана тренировались уже за закрытыми дверями, сосредоточившись на отработке контроля и отбора, коротком и среднем поясе, комбинационных действиях, стандартах и ​​ударах. Как обычно, предыгревая сессия длилась около часа.

Матч 6-го тура основного этапа Лиги конференций УЕФА «Шахтер» – «Риека» состоится в четверг, 18 декабря, на городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове в 22:00 по киевскому времени.

ФОТО. Шахтер провел тренировку в Кракове накануне игры с Риекой