Лига конференций
18 декабря 2025, 00:41 | Обновлено 18 декабря 2025, 00:46
ФОТО. Шахтер провел тренировку в Кракове накануне игры с Риекой

Горняки проведут матч заключительного 6-го тура Лиги конференций

ФК Шахтер

Футболисты «Шахтера» 17 декабря за день до встречи Лиги конференций УЕФА с хорватской «Риекой» провели тренировочную сессию на поле городского стадиона имени Генрика Реймана в польском Кракове, где состоится игра.

Первые 15 минут занятия «горняков», как это предусмотрено регламентом УЕФА, были открыты для СМИ: журналисты наблюдали за началом работы команды – от разминки до упражнений с мячом.

Далее подопечные Арды Турана тренировались уже за закрытыми дверями, сосредоточившись на отработке контроля и отбора, коротком и среднем поясе, комбинационных действиях, стандартах и ​​ударах. Как обычно, предыгревая сессия длилась около часа.

Матч 6-го тура основного этапа Лиги конференций УЕФА «Шахтер» – «Риека» состоится в четверг, 18 декабря, на городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове в 22:00 по киевскому времени.

Риека Шахтер Донецк Арда Туран Лига конференций Шахтер - Риека фото тренировка
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
