Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру

17 декабря стартовал выставочный командный турнир World Tennis League в Бенгалуру, Индия.

В 12:50 по Киеву на корт вышли украинские теннисистки Элина Свитолина (WTA 14) и Марта Костюк (WTA 26). Элина выступает за команду «Ястребов» (VB Realty Hawks), а Марта – за «Коршунов» (Aussie Mavericks Kites).

Элина одержала победу в матче, который состоял из одного сета – 7:5. Свитолина уступала со счетом 2:5, а Костюк не реализовала в сумме четыре матчбола – по 2 в девятом и десятом геймах на подаче и приеме соответственно.

World Tennis League. 17 декабря

VB Realty Hawks – Aussie Mavericks Kites

Элина Свитолина – Марта Костюк – 7:5

Свитолина и Костюк провели второй поединок матчевого противостояния Hawks и Kites. В первом Элина вместе с Мааяй Раджешваран Ревати переиграла Марту и Анкиту Райну 7:5.

Сейчас счет в противостоянии 14:10 в пользу «Ястребов». Далее будут сыграны еще два поединка: Денис Шаповалов / Юки Бхамбри – Дхакшинешвар Суреш / Ник Кирьос и Денис Шаповалов – Дхакшинешвар Суреш.