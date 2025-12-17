Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру
17 декабря 2025, 13:46 | Обновлено 17 декабря 2025, 14:25
Элина выиграла матч у Марты на World Tennis League, который состоял из одного сета

17 декабря стартовал выставочный командный турнир World Tennis League в Бенгалуру, Индия.

В 12:50 по Киеву на корт вышли украинские теннисистки Элина Свитолина (WTA 14) и Марта Костюк (WTA 26). Элина выступает за команду «Ястребов» (VB Realty Hawks), а Марта – за «Коршунов» (Aussie Mavericks Kites).

Элина одержала победу в матче, который состоял из одного сета – 7:5. Свитолина уступала со счетом 2:5, а Костюк не реализовала в сумме четыре матчбола – по 2 в девятом и десятом геймах на подаче и приеме соответственно.

World Tennis League. 17 декабря

VB Realty Hawks – Aussie Mavericks Kites

Элина Свитолина – Марта Костюк – 7:5

Свитолина и Костюк провели второй поединок матчевого противостояния Hawks и Kites. В первом Элина вместе с Мааяй Раджешваран Ревати переиграла Марту и Анкиту Райну 7:5.

Сейчас счет в противостоянии 14:10 в пользу «Ястребов». Далее будут сыграны еще два поединка: Денис Шаповалов / Юки Бхамбри – Дхакшинешвар Суреш / Ник Кирьос и Денис Шаповалов – Дхакшинешвар Суреш.

Hawks (Свитолина) – Kites (Костюк). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Костюк и Свитолина прибыли в Бенгалуру на выставочный турнир WTL
Известно, где выступят Костюк и Ястремская перед стартом Aus Open 2026
Элина Свитолина Марта Костюк World Tennis League выставочный турнир
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Марта у власних "кращих" традиціях) Роки йдуть, а в плані психології нічого не змінюється.
Те ж саме можна сказати про Еліну - тільки зі знаком "плюс".
Ответить
+1
C.Пеклов
Обидві погано подавали,що в матчі пар, що в одиночці.А Марта ,як була ментальна слабка, так й залишилася.Николи не бачив, як Еліна грає пару, виявилося ,що не гірше за Марту, хоча, мабуть,  один сет й не показник.
Ответить
+1
kollekciy
Для Марти те останне очко це щось неймовірно тяжке, де б вона не грала. Скільки очок і можливостей виграти щось більш значуще вона втратила не реалізовуючи те останне очко.
Ответить
0
