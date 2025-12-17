В матче Динамо – Ноа Виталий Кварцяный ждет порядка восьми голов

После поражения от «Фиорентины» в прошлом туре группового этапа Лиги конференций «Динамо» потеряло шансы на выход в плей-офф. Поэтому в игре с армянским «Ноа» киевляне будут сражаться за свой престиж. Получится ли это, в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua рассказал известный украинский тренер Виталий Кварцяный.

– «Динамо» – исторический клуб для Украины и, возможно, для Европы. – сказал Кварцяный. – Поэтому, уверен, что в каждом поединке киевляне настраиваются на победу. Да, в последнее время не все складывается так, как они и мы того хотим. Тем не менее, это престиж, поэтому, надеюсь, что в последнем матче года динамовцы покажут достойный футбол. А если победят, то это станет неплохой реабилитацией за последние неудачи в Европе.

Предположу, что в Люблине будет забито немало голов. Столько, как это было в матче «Манчестер Юнайтед» – Борнмут (4:4). Но будем верить в победу украинской команды (улыбается).

Отметим, что поединок «Динамо» – «Ноа» состоится завтра, 18 декабря, начало встречи – в 22:00.