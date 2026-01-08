ВИДЕО. ПСЖ забил быстрый гол. Дембеле элегантно перебросил голкипера

8 января в 20:00 в Кувейте проходит матч за Суперкубок Франции.

Команды ПСЖ и Марсель играют на арене Jaber Al-Ahmad International Stadium в Кувейте.

За ПСЖ выступает украинский центрбек Илья Забарный, он заявлен в резерве.

На 13-й минуте парижская команда забила Марселю. Усман Дембеле элегантно перебросил голкипера (1:0)

ГОЛ! 1:0. Усман Дембеле, 13 мин.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач