ВИДЕО. ПСЖ забил быстрый гол. Дембеле элегантно перебросил голкипера
На 13-й минуте парижская команда забила Марселю в игре за Суперкубок
8 января в 20:00 в Кувейте проходит матч за Суперкубок Франции.
Команды ПСЖ и Марсель играют на арене Jaber Al-Ahmad International Stadium в Кувейте.
За ПСЖ выступает украинский центрбек Илья Забарный, он заявлен в резерве.
На 13-й минуте парижская команда забила Марселю. Усман Дембеле элегантно перебросил голкипера (1:0)
ГОЛ! 1:0. Усман Дембеле, 13 мин.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
