Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. ПСЖ забил быстрый гол. Дембеле элегантно перебросил голкипера
Франция
08 января 2026, 20:19 | Обновлено 08 января 2026, 20:20
364
0

На 13-й минуте парижская команда забила Марселю в игре за Суперкубок

Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

8 января в 20:00 в Кувейте проходит матч за Суперкубок Франции.

Команды ПСЖ и Марсель играют на арене Jaber Al-Ahmad International Stadium в Кувейте.

За ПСЖ выступает украинский центрбек Илья Забарный, он заявлен в резерве.

На 13-й минуте парижская команда забила Марселю. Усман Дембеле элегантно перебросил голкипера (1:0)

ГОЛ! 1:0. Усман Дембеле, 13 мин.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
