  4. «Если бы я был президентом Динамо…» Кварцяный – о Костюке
Украина. Премьер лига
17 декабря 2025, 14:51 |
2029
1

Авторитетный отечественный тренер высказался о нынешнем главном тренере «бело-синих»

Динамо. Игорь Костюк

В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua известный украинский тренер Виталий Кварцяный рассказал о том, почему с наставника «Динамо» Игоря Костюка сняли приставку «исполняющий обязанности».

– Если бы я был президентом «Динамо», то я тоже так бы сделал, – сказал Кварцяный. – Видно, что позитивные изменения в игре команды есть. Тренер в поиске и у него не было времени себя проявить. А если кто-то думает, что с приходом другого наставника все сразу поменяется, то это ошибочное мнение.

Я уверен, что весной киевляне и так зайдут на призовое место. Ни ЛНЗ, ни «Кривбасс», ни «Заря» не вытянут весь сезон. Эти команды не выглядят так реалистично с перспективой, как «Динамо», которое подсыплет уголька и поедет дальше своим упакованным эшелоном. За эти игры, что были, я не увидел повода, чтобы убирать Костюка. Ему нужно дать шанс, иначе можно было бы одним решением загубить желание наставника стать генералом.

Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
OKs100
Все бы так сделали. Например, что бы вы выбрали, нанять нового иностранного тренера в Динамо или оставить у себя полмиллиона долларов?
