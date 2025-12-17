«Если бы я был президентом Динамо…» Кварцяный – о Костюке

В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua известный украинский тренер Виталий Кварцяный рассказал о том, почему с наставника «Динамо» Игоря Костюка сняли приставку «исполняющий обязанности».

– Если бы я был президентом «Динамо», то я тоже так бы сделал, – сказал Кварцяный. – Видно, что позитивные изменения в игре команды есть. Тренер в поиске и у него не было времени себя проявить. А если кто-то думает, что с приходом другого наставника все сразу поменяется, то это ошибочное мнение.

Я уверен, что весной киевляне и так зайдут на призовое место. Ни ЛНЗ, ни «Кривбасс», ни «Заря» не вытянут весь сезон. Эти команды не выглядят так реалистично с перспективой, как «Динамо», которое подсыплет уголька и поедет дальше своим упакованным эшелоном. За эти игры, что были, я не увидел повода, чтобы убирать Костюка. Ему нужно дать шанс, иначе можно было бы одним решением загубить желание наставника стать генералом.