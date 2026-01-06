Памяти Елены Гуц – более чем полувекового голоса Динамо

С 1960 г. и до конца 2010-х гг. – есть ли в мировой практике человек с таким стажем работы диктора, анноунсера на футбольных стадионах! Знаю о знаменитом Джордже Сефтоне, которого назвали «голосом «Энфилда», ведь он с 14 августа 1971 г. (то был дебютный матч Кевина Кигана) и до мая 2025 г. неизменно вел домашние матчи «Ливерпуля», разогревая публику до матча, объявляя составы команд, замены, авторов голов, не забывая и о коммерческих предложениях, а также запуская You'll Never Walk Alone, которую исполнял весь стадион. Кенни Далглиш называл Сефтона «частью истории и традиций… клуба». Другой пример – голос «Брентфорда» Питер Гилхэм, который с 1970 г. и до 2020-х провел более 1500 домашних игр «пчел». Его даже называли «Мистер «Брентфорд»». Не обделен харизмой и диджей на домашних матчах «Баварии» Штефан Леманн, работающий с 1996 г. Когда-то он признавался, что во время своего первого матча в качестве анноунсера (в соперниках у баварцев был «Бохум») «умер тысячей смертей, ведь вдвойне и втройне боялся сделать ошибку». Ну, и, безусловно, неаполитанец Даниэле «Децибел» Беллини с его громогласным: «Наполи, Наполи, Наполи!». Все эти не обделенные соответствующим талантом мужчины имеют опыт, узнаваемость в фанатских кругах, актерские способности (обычно соответствующую работу выполняют профессиональные диджеи, театральные актеры, певцы-музыканты), однако время их стадионной работы меньше соответствующего периода работы Елены Христофоровны.

Гимнастка Елена Гуц была динамовкой с детства, и, когда в 1960 г. по воле случая встала к микрофону, заменив заболевшую женщину, это у нее получилось удивительно органично. Хотя она не была ни актрисой, ни теле- или радиоведущей. Однако осталась у микрофона практически на всю жизнь!

Конечно, сложно сохранить объективность, когда ты объявляешь составы или авторов голов в матчах своей любимой с детства команды, где играют твои добрые друзья. Но, в отличие от многих коллег, Елена Христофоровна пыталась это делать. Впрочем, свои авторские дополнения вносила в объявления. Даже простое оглашение составов команд и торжественное провозглашение: «Команда «Динамо» (Киев)». Уже одно это вызывало овацию и сумасшедшее оживление трибун, особенно когда состав любимой команды объявлялся уже после начала игры. На матчах, которые динамовцы выигрывали с крупным счетом, естественно, настроение диктовало и интонацию. К примеру, на старте памятного для киевлян еврокубкового сезона-1998/99, когда валлийский «Барри Таун» был обыгран в Киеве с астрономическим счетом 8:0, пани Елена подчеркивала, что Сергей Ребров, сделав в конце 1-го тайма счет 4:0, забил «третий свой гол в ворота команды «Барри Таун»».

А в сезоне-2002/03, когда киевляне посекли на капусту защиту «Ворсклы», так же отгрузив соперникам 8 сухих голов, как только Елена Христофоровна объявила о голе Диогу Ринкона (4:0 стал счет), Флорин Чернат провел 5-й гол «Динамо» в той игре. И в объявлении об этом – маленький штрих: «А на 71-й минуте…». Вот это «а» в начале воплотило в себе среди прочего и восхищение мастерством и молниеносностью игроков. И на протяжении того матча менялось и обращение пани Елены к зрителям. Сначала были «уважаемые болельщики…», а дальше, ближе к концу матча уже «уважаемые друзья…». И еще одна особенность матча, который складывается хорошо для любимой команды, – объявление и автора голевой передачи на хоккейный манер. В уже упомянутой игре против «Ворсклы» было в частности: «С подачи Александра Мелащенко мяч забил Максим Шацких». Так сразу и не припомню, слышал ли я по состоянию на то время подобное на других украинских стадионах.

Во время незабываемого разгрома в Лиге чемпионов в сезоне-2008/09 принципиального красно-белого соперника с болот Елена Христофоровна, объявляя авторов динамовских голов, обращалась: «Уважаемые болельщики!» (здесь – тот случай, когда на первый план выходит именно боление). Кроме того, подчеркивала место прописки оппонентов киевлян, чего обычно не делала: «Гол в ворота команды «Спартак» (Москва) забил…». У киевлянки был особый счет к московству, ведь, по ее словам, в последний момент ее исключили из участниц Олимпиады-1952 в Хельсинки, заменив российской гимнасткой. Вероятно, речь идет об уроженке Псковщины, представлявшей на всесоюзных соревнованиях ленинградский «Буревестник», Пелагее Даниловой, которой на момент Олимпиады было 34 года. Мягко говоря, не самый оптимальный возраст для гимнастки.

На старте сезона-2009/10 динамовцы деклассировали «Таврию» – 6:0. И 5-й гол у киевлян в той игре после сольного прохода Артема Милевского (обыграл на ограниченном пространстве нескольких защитников крымчан и выдал пас под голевой удар Андрею Ярмоленко) стал одним из украшений матча. А по стадиону раздалось объявление: «Уважаемые зрители! На 62-й минуте с передачи Артема Милевского мяч в ворота команды «Таврия» забил Андрей Ярмоленко, номер 70!». Обращу внимание, что именно «зрители», ведь этим подчеркнута эстетика этого футбольного шедевра в исполнении Артема.

«Уважаемые друзья! В добавленное время мы видели хет-трик Артема Милевского» – это уже во время феерии с «Ильичевцем» в сезоне-2010/11, под занавес 1-го тайма. На исходе часа игры Артем забил еще и 4-й свой гол и сразу был заменен. Елена Христофоровна выдержала паузу, позволяя зрителям насладиться мелодией, раздававшейся на стадионе (именно после того гола киевлян зазвучала «Одна калина за окном…» Софии Ротару), а потом с особой интонацией подчеркнула, что Милевский впервые забил 4 гола в одном матче. Кстати, заметил, что именно подачи с фланга, которые, в конце концов, стали ассистами, пани Елена часто отмечала упоминанием их авторов. В том матче против «Ильичевца» пример – ассист Андрея Ярмоленко на Данилу да Силву: «…С передачи Андрея Ярмоленко…».

В том же сезоне во время поздневечернего (игра начиналась в 22.05 по киевскому времени) издевательства «Динамо» над «Бешикташем» в Лиге Европы (4:0) Елена Христофоровна с какой-то особой торжественностью объявила: «Уважаемые друзья! На 74-й минуте с передачи Романа Еременко мяч в ворота команды «Бешикташ» забил Андрей… Шевченко». Таким образом, дикторша и отдала дань автору ассиста, и сделала театральную паузу перед объявлением фамилии бомбардира, еще больше подогревая публику.

«С победой вас, дорогие динамовцы! Так держать!» – это фирменный финальный аккорд Елены на многих победных для киевского клуба матчах.

Ее голос знаком мне с детства, с матчей динамовского дубля (какая же прекрасная атмосфера была на тех играх, и Елена Христофоровна была одной из тех, кто ее создавал!) и игр основы на стадионе «Динамо» в конце 1970-х, когда тогдашний Республиканский готовили к Олимпиаде-1980. На определенное время закрыли на реконструкцию и «Динамо», а команда Валерия Лобановского вынуждена была играть домашние матчи на 12-тысячном стадионе СКА на Воздухофлотском или же вообще вне Киева. А в дальнейшем – снова привычная схема: дубль – на «Динамо», основа – на Республиканском. И Елена Христофоровна как неизменный спутник матчей на уютной арене в центре Златоверхого. Обращал тогда внимание на то, что объявления по Республиканскому стадиону было слышно плоховато, в том числе и радиожурнал «Украина спортивная», который предлагали болельщикам перед домашними играми «Динамо». И, сидя на трибунах, стоило изрядно напрягаться, чтобы разобрать те мужские голоса. А вот на «Динамо» все, что говорила пани Елена, было слышно хорошо.

В течение определенного времени в 1960-е моя родительская семья жила в одном подъезде с Еленой Христофоровной и ее семьей. Пани Елена была приветливой, приятной в общении, интеллигентной женщиной. Соседствовали, здоровались, помогали, когда была необходимость, друг другу. Об этом мне рассказал отец во время одного из матчей на «Динамо», когда мы слушали ее торжественное объявление, что мяч в ворота соперников «Динамо» забил кто-то из киевлян. Елена Христофоровна является почти ровесницей динамовского клуба и ушла из жизни в 95-летнем возрасте. Некий печальный символизм есть в том, что и лидер динамовского фан-движения 1980-х Виктор «Утюг» Заглада также ушел из жизни почти в один день с Еленой Христофоровной. Эти два человека сами не выходили на футбольное поле, но внесли существенный вклад в атмосферность вокруг матчей «Динамо». Светлая память голосу динамовского клубного стадиона, человеку, который простыми словами, без притворного пафоса и надрывных завываний помогал создать тот неповторимый уют на любимой спортивной арене киевлян! Будем помнить и фанатские перформансы славной футбольной эпохи, в которых Виктор Заглада (он родился 13 мая, в день, который впоследствии станет днем смерти Валерия Лобановского, а ушел из жизни 6 января, в день рождения великого тренера) был едва ли не главным действующим лицом! Покойтесь с миром!

Алексей РЫЖКОВ