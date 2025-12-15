Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Динамо приведет себя в порядок». Известный тренер – о перспективах киевлян
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 16:56 |
Александр Бабич считает, что весной динамовцы подтянутся к лидерам турнирной таблицы

Динамо

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua бывший наставник «Черноморца», «Мариуполя», «Кривбасса» и «Ворсклы» Александр Бабич подвел итог 16-го тура в украинской Премьер-лиге. В частности, специалист спрогнозировал, что будет с действующим чемпионом киевским «Динамо» и кто из команд будет борться за самые высокие места в турнирной таблице.

– Я почему-то не сомневаюсь, что динамовцы подтянутся к лидерам, – сказал Бабич, – они приведут себя в порядок. Без сомнения, что главный фаворит – это «Шахтер». Также к этой компании я отнес бы ЛНЗ, «Полесье» и «Кривбасс», в котором Патрик ван Леувен создал хороший баланс между обороной и атакой.

Еще бы я отметил «Колос». Видно, что в команде есть системные наработки, а неплохая глубина состава дает Руслану Костышину возможность варьировать процессом. «Металлист 1925» и «Заря» пока под вопросом. Их амбиции мы увидим в стартовых турах после зимнего перерыва.

По теме:
Верес определился с количеством спаррингов в Турции
Металлист 1925 получил отказ при попытке трансфера голкипера из Первой лиги
ФОТО. Лучший волк месяца. В Полесье вручили приз MVP команды в ноябре
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
LexХХХ
До яких лідерів? Першої ліги?
-3
