Известный наставник сообщил, будет ли смена главного тренера в Динамо

Вчера, 14 декабря в УПЛ завершилась 16-й тур, а с ним и вся осенняя часть чемпионата. Итоги этой борьбы в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua подвел авторитетный в прошлом защитник, а сейчас тренер Александр Бабич.

– Александр Александрович, ЛНЗ – чемпион осенней части чемпионата. Для вас это неожиданность?

– В принципе, да. Думаю, для большинства футбольных людей, такой результат команды стал своего рода сенсацией. Команда не сильно поменялась, но пришел новый тренер и за короткий период поставил надежную игру в обороне, и вообще, прагматичную игру, которая дает результат. Именно на результате акцентирует свое внимание и сам Виталий Пономарев. И это, на мой взгляд, профессионально, поскольку от красивых действий очки не добавляются. А так тренер дал уверенность подопечным, руководству клуба. Для меня это близкий подход к работе.

– Виталий Пономарев лукавит, когда говорит, что ЛНЗ не готов к еврокубкам?

– Думаю, что с такими вложениями, у команды однозначно не было целей быть в середине таблицы. Наверняка ЛНЗ будет все делать, чтобы пробиться в еврокубковую зону и показать весь свой потенциал. Просто наставник, на мой взгляд, дал правильный посыл для руководства и футболистов, чтобы не было сильного давления, но в тоже время, чтобы был маневр в том, что к намеченной цели команда и клуб идут постепенно. Но я уверен, что ЛНЗ во второй части чемпионата будет намного сложнее.

ЛНЗ. Проспер Оба

– ЛНЗ потеряла, точнее, продала в «Шахтер» Проспера Оба. Это уменьшит атакующий потенциал черкасской команды?

– Мы видим, что это футболист хорошего скоростно-силового уровня, нестандартный исполнитель. Естественно, что его будет не хватать ЛНЗ. Но я бы не сказал, что это неразрешимая проблема, учитывая стиль игры команды Виталия Пономарева. Другое дело Яшари, это была бы намного большей потерей для коллектива, который связывает оборону с атакой.

Мы слышали руководство клуба, которое заявляет о системности работы. Поэтому, продавая нигерийца, в клубе понимали, что они смогут взять на эту позицию как минимум двух игроков. Поэтому я с оптимизмом жду ЛНЗ в весенней части чемпионата.

– Совсем недавно «Динамо» возглавил Игорь Костюк, который в чемпионате взял шесть очков из девяти возможных. Как вы думаете, киевляне оттолкнулись от дна?

– Стиль игры у динамовцев сильно не поменялся. Но тренер не побоялся доверить место в составе молодым испонителям, дав передохнуть более опытным игрокам, что по-футбольному называется, передернуть команду. Но в плане психологии, показалось, что киевляне стали выглядеть лучше. Что касается функционального состояния, то тренеру очень сложно за такое короткое время устранить этот пробел.

– «Динамо» в весну войдет с новым тренером или Костюк продолжит работу?

– Сложно сказать. Здесь нужно понимать, какую стратегию развития выберут в «Динамо». Если руководство клуба поддержит философию главного тренера и будет понимать, что на сегодняшний момент за первое место бороться сложно и нужно наигрывать молодежь, то это один шаг. Если же динамовцы не покинули надежд догнать ЛНЗ и «Шахтер», то здесь без опытного наставника сложно будет достичь нужного результата.

Шахтер

– Понятно, что впереди зимняя подготовка. Тем не менее, какие команды, на ваш взгляд, в весенней части чемпионата будут доминировать в борьбе за верхние ступени турнирной таблицы?

– Я почему-то не сомневаюсь, что динамовцы подтянутся к лидерам, они приведут себя в порядок. Без сомнения, что главный фаворит – это «Шахтер». Также к этой компании я отнес бы ЛНЗ, «Полесье» и «Кривбасс», в котором Патрик ван Леувен создал хороший баланс между обороной и атакой. Еще бы я отметил «Колос». Видно, что в команде есть системные наработки, а неплохая глубина состава дает Руслану Костышину возможность варьировать процессом. «Металлист 1925» и «Заря» пока под вопросом. Их амбиции мы увидим в стартовых турах после зимнего перерыва.

– Благодаря четырем победам кряду «Рух» заметно оторвался от опасной зоны.

– Скажу честно, что я удивлен, почему они раньше не набирали очки стабильно, поскольку в команде есть классные исполнители. Возможно, что только сейчас команда поняла все требования главного тренера, и результат не заставил себя ждать. Это говорит о том, что «Рух» жив и, верю, не пропадет с футбольной карты страны, о чем уже на раз говорилось.

Александрия. Кирилл Нестеренко

– Ваш прогноз на борьбу за выживание?

– Никто не безнадежен. Шансы выбраться есть у всех команд, кто там находится. А вот «Верес» и «Оболонь» еще могут присоединиться в компанию к «Кудровке», «Эпицентру», «Александрии» и «Полтавы». Хотя та же «Александрия», как мне кажется, может выбраться из этой зоны, учитывая их кадровый потенциал. Для Кирилла Нестеренко это первый опыт такой работы, тем не менее, иногда его команда демонстрирует неплохой футбол, вот только с результатом пока не складывается.

УПЛ. 16-й тур

12.12.2025

«Александрия» – «Кудровка» – 1:1

«Оболонь» – «Металлист 1925» – 1:3

13.12.2025

«Кривбасс» – «Колос» – 1:1

ЛНЗ – «Заря» – 2:0

«Полесье» – «Карпаты» – 3:2

14.12.2025

«Полтава» – «Рух» – 1:2

«Динамо» – «Верес» – 3:0

«Шахтер» – «Эпицентр» – 5:0

Турнирная таблица УПЛ 2025/26 после 16-го тура