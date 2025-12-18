Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Шахтер – Риека
18 декабря в 22:00 пройдет поединок 6-го тура Лиги конференций
18 декабря в 22:00 состоится игра заключительного 6-го тура Лиги конференций 2025/26.
Донецкий Шахтер и хорватская Риека встретятся в польском городе Краков.
Шахтер набрал 12 очков из 15 и занимает 2-е место среди 36 команд. Горняки близки к попаданию в топ-8 и прямому выходу в 1/8 финала.
Хорватская Риека набрала 8 пунктов и находится на 14-й позиции с хорошими шансами на топ-24 и попадание в 1/16 финала.
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
