18 декабря в 22:00 состоится игра заключительного 6-го тура Лиги конференций 2025/26.

Донецкий Шахтер и хорватская Риека встретятся в польском городе Краков.

Шахтер набрал 12 очков из 15 и занимает 2-е место среди 36 команд. Горняки близки к попаданию в топ-8 и прямому выходу в 1/8 финала.

Хорватская Риека набрала 8 пунктов и находится на 14-й позиции с хорошими шансами на топ-24 и попадание в 1/16 финала.

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Шахтер – Риека

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO