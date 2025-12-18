Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Шахтер – Риека
Лига конференций
18 декабря 2025, 06:45 | Обновлено 18 декабря 2025, 06:48
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Шахтер – Риека

18 декабря в 22:00 пройдет поединок 6-го тура Лиги конференций

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Шахтер – Риека
Коллаж Sport.ua

18 декабря в 22:00 состоится игра заключительного 6-го тура Лиги конференций 2025/26.

Донецкий Шахтер и хорватская Риека встретятся в польском городе Краков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер набрал 12 очков из 15 и занимает 2-е место среди 36 команд. Горняки близки к попаданию в топ-8 и прямому выходу в 1/8 финала.

Хорватская Риека набрала 8 пунктов и находится на 14-й позиции с хорошими шансами на топ-24 и попадание в 1/16 финала.

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Шахтер – Риека

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

Шахтер – Риека
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Риека Шахтер Донецк Лига конференций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
putin khuylo stop the war
Хорватов надо отцеплять. Это наши конкуренты в таблице коэфов на будущий год
