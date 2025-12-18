Шахтер Донецк

18 декабря в 22:00 проходит матч последнего 6-го тура Лиги конференций 2025/26.

В польском городе Краков играют донецкий Шахтер и хорватская Риека.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда турецкого специалиста Арды Турана обыграла Абердин (3:2), уступила Легии (1:2), выиграла у Брейдаблика (2:0), Шемрок Роверс (2:1) и Хамрун Спартанс (2:0).

Горняки имеют 12 очков из 15 и занимают 2-е место среди 36 команд, уступая только Стасбургу (13 баллов).

Риека в Лиге конференций проиграла Ноа (0:1), выиграла у Спарты Прага (1:0), дальше были ничьи с Линкольн Ред Импс (1:1) и АЕК Ларнака (0:0) и победа над Целе (3:0)

Хорватский клуб в турнирной таблице набрал 8 пунктов и находится на 14-й позиции с хорошими шансами на выход в плей-офф.

Шахтер – Риека. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO