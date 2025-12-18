Шахтер Донецк

Шахтер – Риека. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 декабря в 22:00 видеотрансляцию матча 6-го тура Лиги конференций
18 декабря в 22:00 проходит матч последнего 6-го тура Лиги конференций 2025/26.
В польском городе Краков играют донецкий Шахтер и хорватская Риека.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команда турецкого специалиста Арды Турана обыграла Абердин (3:2), уступила Легии (1:2), выиграла у Брейдаблика (2:0), Шемрок Роверс (2:1) и Хамрун Спартанс (2:0).
Горняки имеют 12 очков из 15 и занимают 2-е место среди 36 команд, уступая только Стасбургу (13 баллов).
Риека в Лиге конференций проиграла Ноа (0:1), выиграла у Спарты Прага (1:0), дальше были ничьи с Линкольн Ред Импс (1:1) и АЕК Ларнака (0:0) и победа над Целе (3:0)
Хорватский клуб в турнирной таблице набрал 8 пунктов и находится на 14-й позиции с хорошими шансами на выход в плей-офф.
Шахтер – Риека. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист ищет вариант ухода из клуба
Известная легкоатлетка дала большое интервью для Sport.ua