Трофей ПСЖ, гол Яремчука, травма Судакова, капитан Лунин, Костюк без и.о.

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 17 декабря.

1A. Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок

Команда Луиса Энрике завоевала очередной международный трофей

1B. Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке

Украинский голкипер вывел команду на поле в статусе капитана

2A. Ман Сити без проблем переиграл Брентфорд и вышел в полуфинал Кубка лиги

Украинский хавбек Егор Ярмолюк отыграл 88 минут за пчел

2B. Сороки – в полуфинале. Ньюкасл с голом на 90+2 мин вырвал победу у Фулхэма

У гостей 74 минуты на поле провел бразилец Кевин, экс-игрок Шахтера

3A. Бенфика пробилась в 1/4 финала Кубка Португалии, Судаков получил травму

Лиссабонский клуб одолел «Фаренсе», украинец отметился ассистом на Риоса

3B. Гол Яремчука и разгром. Олимпиакос разбил Ираклис в Кубке Греции

Один из мячей греческого гранда забил украинский форвард

4. ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо

Игорь Костюк переведен на роль постоянного наставника киевского гранда

5A. Арда ТУРАН: «У нас будет более сильный состав»

Турецкий коуч «Шахтера» дал пресс-конференцию перед игрой с «Риекой»

5B. КОСТЮК – о матче с Ноа, своем назначении и больших проблемах перед игрой

Наставник киевлян дал пресс-конференцию перед матчем еврокубка

6A. ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф

В женской ЛЧ напрямую в 1/4 финала вышли Барселона, Лион, Челси, Бавария

6B. Турнир развития УЕФА. Сборная Украины U-15 начала с победы над Грецией

Международный турнир юношеских сборных стартовал в Португалии

7A. Камбек: Свитолина и Костюк определили сильнейшую на турнире в Бенгалуру

Элина выиграла матч у Марты на World Tennis League, который состоял из одного сета

7B. Команда Свитолиной переиграла команду Костюк на старте World Tennis League

Ястребы выиграли у Коршунов со счетом 25:21, Элина дважды справилась с Мартой

8A. Кубок IBU. Сборная Украины отыграла позиции в эстафете и финишировала 10-й

После первого этапа надежды сине-желтой команды выглядели мрачно

8B. Кубок IBU. Ниже Казахстана и Кореи. Слабый сингл-микст от Украины

Александр Пономаренко и Анна Кривонос показали 16-й результат

9A. ВИДЕО. Джошуа и Пол провели тренировку. В углу британца – два украинца

В Майами находились Егор Голуб и Сергей Лапин – директор команды Усика

9B. Наталья ПРИЩЕПА: «Смена гражданства? Я пожалела миллион раз, но...»

Известная легкоатлетка дала большое интервью для Sport.ua

10. Фишки и планшет не дают авторитет. Нестеренко провалился в Александрии

Не факт, что боссы желто-черных зимой пойдут на смену тренерского штаба