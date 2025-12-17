Фишки и планшет не дают авторитет. Нестеренко провалился в Александрии

Год назад «Александрия» под руководством Руслана Ротаня уходила на зимнюю паузу в шаге от вершины турнирной таблицы УПЛ – на второй строчке. Спустя двенадцать месяцев ситуация для «желто-черных», словно по злой насмешке судьбы, кардинально противоположная: на этот раз зимовать команда уходит в шаге от самого дна турнирки – на предпоследней позиции.

Что поменялось для «Александрии» за этот год? Откровенно говоря, многое. Но главное: после сенсационного завоевания «серебра» УПЛ-2024/25 с тренерского мостика «желто-черных» ушел Ротань, который решил, что в «Полесье» у него будет больше возможностей проявить себя и развить свой тренерский потенциал. На место Руслана был приглашен 33-летний Кирилл Нестеренко – специалист без опыта самостоятельной работы в статусе главного тренера, который был ассистентом болгарина Николая Костова в ряде различных команд, а также мог запомнится отечественным болельщикам по работе аналитиком на телевидении, где активно помогал разбирать матчи на большом экране в студии при помощи новомодных видеоинструментов.

Когда Нестеренко был только назначен на пост главного тренера «Александрии», возникло предположение, что руководство «желто-черных» хочет попробовать найти для своей команды нового Руслана Ротаня – молодого и энергичного специалиста с интересными идеями и желанием самосовершенствоваться от матча к матчу…

Но в реальности все вышло совсем не так: качественный аналитик Нестеренко провалил первую часть сезона, вследствие чего на зимнюю паузу «Александрия» ушла в статусе одного из очевидных претендентов на понижение в классе. Безусловно, кадрово «желто-черные» минувшим летом пострадали весьма существенно: команду покинули вратарь Ермаков, защитники Шабанов, Кравченко и Мартынюк, полузащитники Безерра, Калюжный и Шепелев, а также центрфорвард Филиппов. Впрочем, какое-никакое усиление «Александрия» также получила, причем, очевидно, при подписании новобранцев напрямую учитывалось мнение Нестеренко, которого и звали под задачу выстраивать новую команду и новый успешный проект «желто-черных»…

Еще летом бросилось в глаза, что среди новичков «Александрии» не было никого в возрасте старше 25 лет. С одной стороны подобный подход при комплектации команды понятен и логичен, если в клубе планировали разыграть исполнителей и при хорошем предложении перепродать их куда-то с «наваром». Но с другой… Если год назад команда Ротаня была четвертой в списке самых возрастных в лиге по среднему показателю возраста (27,4 года), то сейчас подопечные Нестеренко оказались четвертыми, но уже как одна из наиболее молодых команд чемпионата (24,3 года).

Такое омоложение состава не принесло «Александрии» немедленного успеха. Причем фактическое положение дел ни в коей мере нельзя называть фатальной случайностью для «желто-черных». Тот факт, что команда Нестеренко выглядит как один из худших участников сезона УПЛ-2025/26 подтверждают и цифры. В частности, согласно данным Wyscout, «Александрия» по ожидаемым очкам (xPoints) идет на предпоследнем месте среди остальных, опережая лишь СК «Полтава». Теоретически команда Нестеренко наработала на 13,6 очков, а полтавчане – на 10,1. Все остальные коллективы текущего сезона УПЛ по xPoints имеют показатели выше 15.

Стоит выделять и тот факт, что тренерский штаб Нестеренко является одним из тех, которые в текущем сезоне УПЛ очень часто прибегали к ротации состава. Наставники «желто-черных» тасовали своих игроков то так, то иначе, пытаясь нащупать пресловутое наилучшее сочетание, благодаря чему всего в первой части чемпионата «Александрия» задействовала на поле 30 футболистов, а Нестеренко стал тренером, который чаще остальных пользовался заменами – 81 раз (средний показатель по лиге – 67,8).

Впрочем, все эти пертурбации в стремлении найти пресловутую «золотую середину» или «универсальную рабочую схему» успеха Нестеренко не принесли. Неудивительно, что под конец года в СМИ активно заговорили о возможном увольнении молодого специалиста. В частности, была информация, что Кирилл может быть отправлен в отставку в случае, если «Александрия» не сумеет обыграть «Кудровку» в заключительном матче в рамках 2025 года. Игра завершилась ничьей 1:1, после которой у специалиста должен был состояться разговор с президентом клуба Сергеем Кузьменко, однако его результаты пока остаются неизвестными.

Есть информация, что кандидатуру Нестеренко во главе «Александрии» все еще активно поддерживает генеральный директор клуба Иван Кузьменко – сын фактического владельца и президента «желто-черных». Однако в силу неубедительных результатов команды пока неясно, сыграет ли этот фактор в пользу Кирилла, либо же он все-таки будет вынужден искать новое место работы…

В кулуарах для «Александрии» уже «нашли» нового-старого наставника. В частности, в прессу уже попадала информация, что зимой «желто-черных» вновь возглавит Владимир Шаран, который в октябре вернулся в клуб и ныне является коучем второлиговой «Александрии-2». Еще тогда многие специалисты отмечали, что вряд ли Шаран надолго задержится во главе дублирующего состава, сравнивая его назначение с тем, что ранее произошло в «Карпатах», когда туда фактически «под» Мирона Маркевича приходил Владислав Лупашко.

Что правда, версия о том, что Нестеренко вскоре будет отправлен в отставку разбивается другой любопытной информацией. Якобы в ближайшее время «Александрия» расстанется с рядом известных исполнителей – 32-летними голкипером Никитой Шевченко и хавбеком Кириллом Ковальцом, 27-летним хавбеком Евгением Смирным и 26-летним форвардом Андреем Кулаковым. По данным инсайдеров, всех их, как и уже успевшего расторгнуть контракт с «Александрией» Артема Козака, более не видит в клубе именно текущий тренерский штаб Нестеренко.

И если в ближайшие дни информация об уходе Шевченко, Ковальца, Смирного и Кулакова найдет свое официальное подтверждение, тогда можно будет смело утверждать, что Нестеренко все-таки остается. Но в этом аспекте куда любопытнее другое: выходит так, что нынешний тренерский штаб во главе с экс-ассистентом Костова и телевизионным аналитиком Нестеренко решил пойти на банальную «зачистку» оставшихся «мэтров» первой команды «Александрии». Фактически «желто-черные» избавятся от всех опытных исполнителей, оставшись только с Мишневым и Кампушем в роли «дедов». С учетом того, о чем мы говорили в самом начале – крайне молодой команды у «желто-черных» в этом сезоне, – ситуация для «Александрии» вряд ли станет стремительно лучшей как в турнирном, так и во всех остальных планах. В конце концов, молодых и неопытных кто-то должен вести за собой, или же просто тянуть эту команду на себе, как зачастую и было в минувшем сезоне при Руслане Ротане, когда результат во многом напрямую зависел от действий ветеранов.

Зачем «Александрия» столь планомерно собирается избавиться от опытных игроков, ведь в списке потенциально «отверженных» нет ни одного молодого исполнителя, – вопрос интересный… Ответ на него может знать только сам Нестеренко, но, по крайней мере со стороны, все выглядит так, что нынешний наставник не сумел обрести должного уровня авторитета в глазах более возрастных и опытных футболистов, и теперь просто решил избавиться от них, чтобы облегчить себе жизнь и возможность остаться на должности… В конце концов, для того же Шевченко или Ковальца вряд ли экс-ассистент Николая Костова с опытом работы на телевидении является специалистом первой величины, мнение и указания которого необходимо выполнять беспрекословно, точно и в срок. Особенно в ситуации, когда команда в сезоне катится в тартарары и становится все более очевидным, что новые методы, мягко говоря, не столь эффективны, как то, что так удачно работало прежде…

Как бы там ни было, а нынешняя зима обещает стать очень интересной, если и вовсе не судьбоносной, для «Александрии». От решений руководства, в том числе и по тренерскому штабу, во многом будет зависеть результат команды, как по весне, так и, вероятно, в следующих сезонах. Когда-то боссы «желто-черных» поступили крайне рассудительно, не став увольнять Руслана Ротаня, у которого поначалу также мало что получалось. Является ли старт Нестеренко похожим на то, что было при прежнем наставнике? Кажется, что вряд ли, но выводы в любом случае делать не нам. Мы лишь довольствуемся ролью сторонних наблюдателей и тех, кто всегда будет готов выставить свою оценку уже постфактум, когда какой-то результат окажется запротоколирован.