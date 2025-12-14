Почетный президент Александрии провел беседу с главным тренером команды

Вопрос возможной отставки 33-летнего главного тренера «Александрии» Кирилла Нестеренко пока находится на паузе.

Как стало известно Sport.ua, после заключительного матча осеннего отрезка сезона с «Кудровкой», в котором горожане потеряли очки на собственном поле (1:1), должен был состояться разговор почетного президента клуба Сергея Кузьменко с руководителем команды. Решится ли после него судьба молодого Нестеренко – пока трудно сказать.

Из других источников стало известно, что нынешний наставник александрийцев пользуется доверием со стороны президента клуба Ивана Кузьменко. Не исключено, что на специфическую ситуацию относительно верховенства власти в «Александрии» может повлиять только главный фактор – нынешнее критическое положение в турнирной таблице. Оно в совокупности с неубедительной игрой и частыми потерями очков может заставить клуб пойти на кардинальные решения относительно кандидатуры главного тренера, под руководством которого команда опустилась в опасную зону.

В Александрии считают, что изменить ситуацию к лучшему способны опытные специалисты, которые в разное время уже работали с командой – Владимир Шаран, Юрий Гура или Сергей Ковалец. Кандидатура первого из них видится наиболее оптимальной, ведь он сейчас является главным тренером «Александрии-2».

На сегодняшний день «Александрия» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, имея в своем активе всего 11 очков.