Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Почетный президент Александрии провел беседу с главным тренером команды
Украина. Премьер лига
14 декабря 2025, 00:15 |
232
0

Почетный президент Александрии провел беседу с главным тренером команды

Что ждет «горожан» в ближайшее время?

14 декабря 2025, 00:15 |
232
0
Почетный президент Александрии провел беседу с главным тренером команды
ФК Александрия. Кирилл Нестеренко

Вопрос возможной отставки 33-летнего главного тренера «Александрии» Кирилла Нестеренко пока находится на паузе.

Как стало известно Sport.ua, после заключительного матча осеннего отрезка сезона с «Кудровкой», в котором горожане потеряли очки на собственном поле (1:1), должен был состояться разговор почетного президента клуба Сергея Кузьменко с руководителем команды. Решится ли после него судьба молодого Нестеренко – пока трудно сказать.

Из других источников стало известно, что нынешний наставник александрийцев пользуется доверием со стороны президента клуба Ивана Кузьменко. Не исключено, что на специфическую ситуацию относительно верховенства власти в «Александрии» может повлиять только главный фактор – нынешнее критическое положение в турнирной таблице. Оно в совокупности с неубедительной игрой и частыми потерями очков может заставить клуб пойти на кардинальные решения относительно кандидатуры главного тренера, под руководством которого команда опустилась в опасную зону.

В Александрии считают, что изменить ситуацию к лучшему способны опытные специалисты, которые в разное время уже работали с командой – Владимир Шаран, Юрий Гура или Сергей Ковалец. Кандидатура первого из них видится наиболее оптимальной, ведь он сейчас является главным тренером «Александрии-2».

На сегодняшний день «Александрия» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, имея в своем активе всего 11 очков.

По теме:
Шахтер – Эпицентр. Текстовая трансляция матча
Агентом Гуцуляка и Лупашко является Авдыш, который в феврале бросил Карпаты
Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кирилл Нестеренко
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: «Вы не знали, что Забарный и Сафонов в одной команде? Откуда хейт»
Футбол | 13 декабря 2025, 17:50 14
Эксперт: «Вы не знали, что Забарный и Сафонов в одной команде? Откуда хейт»
Эксперт: «Вы не знали, что Забарный и Сафонов в одной команде? Откуда хейт»

Украинец и россиянин сыграли вместе

Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Футбол | 13 декабря 2025, 07:22 4
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине

Богданов считает, что Костюка стоит оставить в клубе

Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
Футбол | 13.12.2025, 15:05
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
Футбол | 13.12.2025, 06:42
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
Настоящий триллер в АПЛ. Автогол на 90+4 решил судьбу матча Арсенала
Футбол | 14.12.2025, 00:04
Настоящий триллер в АПЛ. Автогол на 90+4 решил судьбу матча Арсенала
Настоящий триллер в АПЛ. Автогол на 90+4 решил судьбу матча Арсенала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
13.12.2025, 06:22 5
Бокс
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
12.12.2025, 23:53 26
Футбол
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
12.12.2025, 08:26 2
Футбол
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера от известного клуба
12.12.2025, 08:52 15
Футбол
ТЦК мобилизовал игроков украинского клуба. Им разрешили сыграть один матч
ТЦК мобилизовал игроков украинского клуба. Им разрешили сыграть один матч
12.12.2025, 15:16
Футзал
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
13.12.2025, 08:35 17
Футбол
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
13.12.2025, 09:12 3
Бокс
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
12.12.2025, 06:51 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем