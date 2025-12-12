Нестеренко может быть уволен из Александрии после матча с Кудровкой

Наставник Александрии Кирилл Нестеренко может быть уволен с команды уже после матча 16-го тура УПЛ 2025/26 против Кудровки.

По информации Sport.ua, если сегодня, 12 декабря, Александрия не сумеет переиграть соперников, то президент клуба Сергей Кузьменко и Нестеренко пожмут руки и будут двигаться дальше, но уже не вместе.

Как стало известно Sport.ua, в случае отставки Нестеренко команду возглавит Владимир Шаран – опытный специалист, который работает с дублем команды с лета 2025 года. Если Шаран станет у руля, то проведет чистку в коллективе.

Александрия за 15 туров набрала всего 10 очков и идет на предпоследнем, 15-м месте. Встреча с Кудровкой начнется в пятницу в 15:30 по Киеву.

Таблица УПЛ 2025/26