Украина. Премьер лига
12 декабря 2025, 12:37
Нестеренко может быть уволен из Александрии после матча с Кудровкой

Если Александрия не сумеет переиграть дебютанта УПЛ, то коуч покинет команду

Нестеренко может быть уволен из Александрии после матча с Кудровкой
УПЛ. Кирилл Нестеренко

Наставник Александрии Кирилл Нестеренко может быть уволен с команды уже после матча 16-го тура УПЛ 2025/26 против Кудровки.

По информации Sport.ua, если сегодня, 12 декабря, Александрия не сумеет переиграть соперников, то президент клуба Сергей Кузьменко и Нестеренко пожмут руки и будут двигаться дальше, но уже не вместе.

Как стало известно Sport.ua, в случае отставки Нестеренко команду возглавит Владимир Шаран – опытный специалист, который работает с дублем команды с лета 2025 года. Если Шаран станет у руля, то проведет чистку в коллективе.

Александрия за 15 туров набрала всего 10 очков и идет на предпоследнем, 15-м месте. Встреча с Кудровкой начнется в пятницу в 15:30 по Киеву.

Таблица УПЛ 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ЛНЗ 15 10 2 3 18 - 8 13.12.25 15:30 ЛНЗ - Заря06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов 32
2 Шахтер Донецк 15 9 5 1 37 - 12 14.12.25 18:00 Шахтер Донецк - Эпицентр06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев 32
3 Полесье 15 8 3 4 23 - 9 13.12.25 18:00 Полесье - Карпаты Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Полесье 2:0 Заря23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр09.11.25 Александрия 0:3 Полесье03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 1925 27
4 Кривбасс 15 7 4 4 27 - 23 13.12.25 13:00 Кривбасс - Колос Ковалевка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава 25
5 Колос Ковалевка 15 6 6 3 16 - 12 13.12.25 13:00 Кривбасс - Колос Ковалевка06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия 24
6 Динамо Киев 15 6 5 4 32 - 21 14.12.25 15:30 Динамо Киев - Верес06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев 23
7 Заря 15 6 5 4 19 - 16 13.12.25 15:30 ЛНЗ - Заря05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов30.11.25 Полесье 2:0 Заря24.11.25 Заря 2:2 Александрия08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов 23
8 Металлист 1925 14 5 6 3 15 - 11 12.12.25 18:00 Оболонь - Металлист 192530.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ 21
9 Карпаты Львов 15 4 7 4 18 - 18 13.12.25 18:00 Полесье - Карпаты Львов05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов 19
10 Верес 14 4 6 4 13 - 14 14.12.25 15:30 Динамо Киев - Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Верес 0:0 Заря 18
11 Оболонь 15 4 5 6 11 - 24 12.12.25 18:00 Оболонь - Металлист 192506.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь 17
12 Рух Львов 15 5 1 9 13 - 22 14.12.25 13:00 Полтава - Рух Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов 16
13 Кудровка 15 4 2 9 18 - 29 12.12.25 15:30 Александрия - Кудровка06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь 14
14 Эпицентр 15 4 2 9 18 - 22 14.12.25 18:00 Шахтер Донецк - Эпицентр08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192523.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес 14
15 Александрия 15 2 4 9 13 - 27 12.12.25 15:30 Александрия - Кудровка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов24.11.25 Заря 2:2 Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия 10
16 Полтава 15 2 3 10 13 - 36 14.12.25 13:00 Полтава - Рух Львов08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава 9
Полная таблица

ОФИЦИАЛЬНО. Главный претендент на УПЛ расторг контракт с форвардом
Куда дальше? Юрий Вирт покинул Ниву Тернополь
ДИБАНГО: «У Кривбаса есть четкая цель»
Комментарии




