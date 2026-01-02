Юрий ВЕРНИДУБ: «Я понимал, что его нет, но долго верил»

Известный украинский специалист Юрий Вернидуб рассказал, до какого возраста верил в существование Деда Мороза. Коуч признался, что его желания всегда были исполнены.

– До какого возраста верили в Деда Мороза?

– (Смеется). Охо-хо. Уж и не вспомню. Хотя я понимал, что его нет, но верил. Долго писал листовки, а Дед Мороз исполнял указанные в них желания. Часто сбывались? Постоянно, – сказал Юрий.

Ранее украинский тренер Мирон Маркевич заявил, что не очень любит праздновать Новый год.